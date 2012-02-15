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Студент ДВФУ стал международным мастером по шахматам
ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Студенту ДВФУ Андрею Гриценко присвоили звание международного мастера по шахматам. На очередном Президентском совете Международной шахматной федерации, который состоялся в Аль-Аине (Объединенные Арабские Эмираты), новые международные звания были присуждены 7 россиянам. В их число вошел и Андрей Гриценко.
Как сообщил директор Студенческого центра ДВФУ Сергей Матлин, третьекурсник Инженерной школы Андрей Гриценко выполнил заветный норматив в ноябре минувшего года. Он выиграл международный мастерский турнир «Владивосток-IM», прошедший в Шахматном клубе ДВФУ (Аксаковский переулок, 3а, Студенческий центр ДВФУ) . В первом за всю историю вуза чемпионате ДВФУ по шахматам, который прошел 28-29 января, юноша также показал отличные результаты.
Напомним, что Международная шахматная федерация или ФИДЕ (фр. Fédération Internationale des Échecs, FIDE) — всемирная спортивная организация, объединяющая национальные шахматные федерации. Она была основана 20 июля 1924 года в Париже. Цель ФИДЕ – популяризация шахмат, организация различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира.
«Золотой Рог».
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