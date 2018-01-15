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"Адмирал" расстался с главным тренером 13-го числа
У клуба проблемы с финансированием и сохранением прописки в КХЛ
44-летний Андрей РАЗИН, возглавлявший хоккейный клуб «Адмирал» с 28 декабря прошлого года, покинул пост главного тренера 13 января. Под руководством Разина команда преобразилась и одержала три победы в пяти играх. При этом «Адмирал» лишился практически всех легионеров и ключевых игроков.
«Тренерский штаб во время выездной серии игр будет возглавлять Олег ЛЕОНТЬЕВ, который ранее занимал пост старшего тренера команды», - говорится в комментарии пресс-служба ХК «Адмирал».
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», контракт с Андреем Разиным был рассчитан до окончания сезона-2019/20. Контракт с Фредриком СТИЛЛМАНОМ, который возглавлял команду из Владивостока после отставки Александра АНДРИЕВСКОГО, ранее был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее в КХЛ Разин возглавлял «Автомобилист» (Ектеринбург) и «Югру» (Ханты-Мансийск), которую покинул по окончании сезона-2016/17. С мая 2017 года Разин занимал должность тренера-консультанта словацкого клуба «Попрад».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото photo.khl.ru
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