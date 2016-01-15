www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Бывшие игроки "Луча" усилили тренерский штаб "СКА-Энергия"

15 Января 2016, 14:55 | Владивосток

В Хабаровске Дмитрий Безняк и Юрий Шпирюк стали помощниками бывшего главного тренера «Луча-Энергия» Александр Григоряна

Дмитрий БЕЗНЯК и Юрий ШПИРЮК вошли в тренерский штаб хабаровского «СКА-Энергия», вместе с «Лучом-Энергия» ведущего борьбу за выживание в ФНЛ. Безянк-младший занимает должность старшего трнеера, Шпирюк - тренера. Одним из новичков хабаровчан стал хорошо знакомый главному тренеру армейцев Александру ГРИГОРЯНУ нападающий Станислав ПРОКОФЬЕВ, в 2014 году выступавший за «Луч-Энергия».

В «СКА-Энергия» также может перейти 27-летний нападающий «Луча-Энергия» Руслан КОРЯН.

39-летний Дмитрий Безняк выступал защитником в командах «Луч» и «Луч-Энергия» (1994 -1996, 1998-2003), «Локомотив» (Чита, 1997-1998), «Океан» (Находка, 1997), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре, 2004). С 2005 года занимал разные должности в руководящем штабе «Луча-Энергия".

45-летний Юрий Шпирюк начал играть в 1987 году в хабаровском «СКА» во второй лиге чемпионата СССР. В 1992-1995, 2005-2006 гг. выступал за «Океан», в 1995-1996 гг. – за «Луч». С 2011 года работал тренером «СКА-Энергия - 2».

Тем временем футболисты ФК «Луч-Энергия» приступили к тренировочному процессу. Под руководством Константина ЕМЕЛЬЯНОВА первое занятие на земле провели Евгений БЕЛОНОГОВ, Руслан ГОРДИЕНКЛ, Алексей ГРИЦАЕНКО, Александр ДОВБНЯ, Владимир ЗАМОРОКА, Максим НАСАДЮК, Денис СЕЛИЩЕВ и молодые игроки Никита ЗОТОВ, Антон КРОТОВ и Олег ВЕТОШКИН.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  александр григорян 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru