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Бывшие игроки "Луча" усилили тренерский штаб "СКА-Энергия"
В Хабаровске Дмитрий Безняк и Юрий Шпирюк стали помощниками бывшего главного тренера «Луча-Энергия» Александр Григоряна
Дмитрий БЕЗНЯК и Юрий ШПИРЮК вошли в тренерский штаб хабаровского «СКА-Энергия», вместе с «Лучом-Энергия» ведущего борьбу за выживание в ФНЛ. Безянк-младший занимает должность старшего трнеера, Шпирюк - тренера. Одним из новичков хабаровчан стал хорошо знакомый главному тренеру армейцев Александру ГРИГОРЯНУ нападающий Станислав ПРОКОФЬЕВ, в 2014 году выступавший за «Луч-Энергия».
В «СКА-Энергия» также может перейти 27-летний нападающий «Луча-Энергия» Руслан КОРЯН.
39-летний Дмитрий Безняк выступал защитником в командах «Луч» и «Луч-Энергия» (1994 -1996, 1998-2003), «Локомотив» (Чита, 1997-1998), «Океан» (Находка, 1997), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре, 2004). С 2005 года занимал разные должности в руководящем штабе «Луча-Энергия".
45-летний Юрий Шпирюк начал играть в 1987 году в хабаровском «СКА» во второй лиге чемпионата СССР. В 1992-1995, 2005-2006 гг. выступал за «Океан», в 1995-1996 гг. – за «Луч». С 2011 года работал тренером «СКА-Энергия - 2».
Тем временем футболисты ФК «Луч-Энергия» приступили к тренировочному процессу. Под руководством Константина ЕМЕЛЬЯНОВА первое занятие на земле провели Евгений БЕЛОНОГОВ, Руслан ГОРДИЕНКЛ, Алексей ГРИЦАЕНКО, Александр ДОВБНЯ, Владимир ЗАМОРОКА, Максим НАСАДЮК, Денис СЕЛИЩЕВ и молодые игроки Никита ЗОТОВ, Антон КРОТОВ и Олег ВЕТОШКИН.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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