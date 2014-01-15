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Во Владивостоке в "Фетисов Арене" устанавливают "кремлевское" оборудование
Для трансляции Зимней Сочинской Олимпиады-2014 во Владивостоке 100 тонн оборудования и техники идёт и уже приходит в адрес КСК «Фетисов Арена» из Италии, сообщает пресс-служба КСК "Фетисов Арена". Для такой арены, где на высококлассное шоу придут более семи с половиной тысяч зрителей, просто необходимо оборудование мирового уровня. Начальник отдела сценических технологий КСК «Фетисов Арена» Борис Косяков отмечает, что «так светло и громко ещё никогда не было».
- В данный момент уже пришло два 40-футовых контейнера, и в дороге ещё шесть. В этих контейнерах световое оборудование, ждём ещё звуковое и сценический комплекс. Вся эта техника и стационарная, и прокатная, а в данный момент мы начинаем работы по монтажу, на весь процесс уйдёт порядка двух месяцев, с учётом загруженности арены.
Чтобы было понятно, какой шаг мы делаем вперёд в качестве наших шоу, скажу, что такое же оборудование, идущее к нам из Италии, разворачивают во время праздничных мероприятий в Кремле, на Красной площади, на Поклонной горе и, конечно, на самых больших концертных площадках по всему миру. Уже в середине февраля, во время проведения акции в поддержку Олимпиады в Сочи - «Болеем с «Адмиралом», более со всей страной, болеем за Россию» (акция будет проведена по инициативе губернатора Приморского края), мы сможем опробовать часть нашего оборудования. Чуть более 10% будет расставлено по залу, всё остальное развешено, я гарантирую отличный звук и свет на КСК «Фетисов Арена». Кстати, для установки света к нам из Москвы едет специалист высокого уровня.
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