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Во Владивостоке в "Фетисов Арене" устанавливают "кремлевское" оборудование

15 Января 2014, 12:05 | Владивосток

Для трансляции Зимней Сочинской Олимпиады-2014 во Владивостоке 100 тонн оборудования и техники идёт и уже приходит в адрес КСК «Фетисов Арена» из Италии, сообщает пресс-служба КСК "Фетисов Арена". Для такой арены, где на высококлассное шоу придут более семи с половиной тысяч зрителей, просто необходимо оборудование мирового уровня. Начальник отдела сценических технологий КСК «Фетисов Арена» Борис Косяков отмечает, что «так светло и громко ещё никогда не было».

- В данный момент уже пришло два 40-футовых контейнера, и в дороге ещё шесть. В этих контейнерах световое оборудование, ждём ещё звуковое и сценический комплекс. Вся эта техника и стационарная, и прокатная, а в данный момент мы начинаем работы по монтажу, на весь процесс уйдёт порядка двух месяцев, с учётом загруженности арены.

Чтобы было понятно, какой шаг мы делаем вперёд в качестве наших шоу, скажу, что такое же оборудование, идущее к нам из Италии, разворачивают во время праздничных мероприятий в Кремле, на Красной площади, на Поклонной горе и, конечно, на самых больших концертных площадках по всему миру. Уже в середине февраля, во время проведения акции в поддержку Олимпиады в Сочи - «Болеем с «Адмиралом», более со всей страной, болеем за Россию» (акция будет проведена по инициативе губернатора Приморского края), мы сможем опробовать часть нашего оборудования. Чуть более 10% будет расставлено по залу, всё остальное развешено, я гарантирую отличный звук и свет на КСК «Фетисов Арена». Кстати, для установки света к нам из Москвы едет специалист высокого уровня.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: акции  фетисов арена  Олимпиада  оборудование 



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Комментарии

  • Неедрос09:19, 16.01.2014#

    Бабушки смотрят на всю эту едрилловскую "красоту" и пенсионные копейки считают. . . .

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