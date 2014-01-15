Футбол: "Луч-Энергия" расторг контракт с Даниилом Гридневым

Клуб из Владивостока и 27-летний полузащитник расторгли сотрудничество по взаимному согласию сторон.

В первенстве ФНЛ воспитанник воронежского футбола провел в составе желто-синих 22 матча, забив при этом один мяч. Гриднев пришел в "Луч-Энергия" в июле 2013 года, после вылета астраханского "Волгаря" во второй дивизион. Инициатором приглашения был главный тренер приморцев Александр ГРИГОРЯН. Во Владивостоке Гриднев быстро стал одним из самых полезных игроков, но по окончании первой части первенства покинул команду. Как объяснял Григорян, причиной стала меркантильность футболиста.

"Я благодарен Гридневу, что летом он откликнулся на мое предложение, но у нас возникло недопонимание по его пребыванию во Владивостоке. С теми людьми, которые едут в "Луч", ставя на первое место финансовый вопрос, нам не по пути. Сожаления нет - будем искать человека на позицию Гриднева", - говорил наставник желто-синих.

По сведениям ZRPRESS.RU, спустя некоторое время Гриднев пошел на попятную, ссылаясь на некоторое недопонимание. Григорян, отличающийся довольно крутым нравом в подобных случаях, дал полузащитнику еще одни шанс. При этом речь шла даже о снижении зарплаты игрока. Но, как видим, убедить тренера в своей необходимости Даниилу не удалось. Или опять в дело вмешался финансовый фактор.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".