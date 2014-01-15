Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футбол: "Луч-Энергия" расторг контракт с Даниилом Гридневым
Клуб из Владивостока и 27-летний полузащитник расторгли сотрудничество по взаимному согласию сторон.
В первенстве ФНЛ воспитанник воронежского футбола провел в составе желто-синих 22 матча, забив при этом один мяч. Гриднев пришел в "Луч-Энергия" в июле 2013 года, после вылета астраханского "Волгаря" во второй дивизион. Инициатором приглашения был главный тренер приморцев Александр ГРИГОРЯН. Во Владивостоке Гриднев быстро стал одним из самых полезных игроков, но по окончании первой части первенства покинул команду. Как объяснял Григорян, причиной стала меркантильность футболиста.
"Я благодарен Гридневу, что летом он откликнулся на мое предложение, но у нас возникло недопонимание по его пребыванию во Владивостоке. С теми людьми, которые едут в "Луч", ставя на первое место финансовый вопрос, нам не по пути. Сожаления нет - будем искать человека на позицию Гриднева", - говорил наставник желто-синих.
По сведениям ZRPRESS.RU, спустя некоторое время Гриднев пошел на попятную, ссылаясь на некоторое недопонимание. Григорян, отличающийся довольно крутым нравом в подобных случаях, дал полузащитнику еще одни шанс. При этом речь шла даже о снижении зарплаты игрока. Но, как видим, убедить тренера в своей необходимости Даниилу не удалось. Или опять в дело вмешался финансовый фактор.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
Новости тематики
- Ким планирует выступать за "Луч"
- Лучший бомбардир "Луча-Энергия" перебирается в Ярославль, Селищев остается
- Экс-президент ХК "Адмирал" Александр Могильный увел из Владивостока тренера и семь игроков клуба
- Президент владивостокского ХК "Адмирал" Могильный возглавил "Амур"
- Уроженец Крыма переехал во Владивосток
- Во Владивостоке начался набор юных хоккеистов в ХК "Адмирал"
- Лучший бомбардир "Луча-Энергия" переходит в "Тосно"
- Футбол: "Луч-Энергия" расторг контракт с Даниилом Гридневым
- ХОККЕЙ: "Адмирал" обменял cвою главную звезду на двух игроков ЦСКА
- Алексей Суровцев перешел в «Спартак-Приморье»
Новости раздела
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье