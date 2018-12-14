"Спартак-Приморье" проиграл с новым главным тренером

Команду из Владивостока возглавил сербский специалист Ненад Трайкович

Баскетбол. 13 декабря. Суперлига – Первый дивизион. Самара. «Самара» - «Спартак-Приморье» (Приморский край) - 77:71 (16:15, 16:16, 17:20, 28:20)

«Самара»: Пичкуров – 28 очков, Дыбовский - 11, Нестеров – 8, Глазунов – 6 (5 передач), Савенков – 6 (11 подборов), Смыгин - 6, Чеваренков - 5, Головин - 5.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 17 очков, Мотовилов – 13, Калхойн – 14, Вздыхалкин - 8, Колюшкин – 7, Разумов - 7, Мартынов - 2, Чиликин – 1.

Игорь ГРАЧЕВ, главный тренер БК «Самара»:

- Тяжелая игра. Качество игры, что у одной команды, что у другой, оставляет желать лучшего. Нас, конечно, очень подводит процент попадания. По защите мы в принципе справились, сработала и зонная защита, и личная. Но нападение хромает. Мы не чувствуем уверенность в бросках. Вы и сами видите: чуть мы попали — сразу раскрепостились, где-то убежали, хорошо сыграли в защите... А потом опять — одна-две глупые ошибки возвращают нас назад.

Ненад ТРАЙКОВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Поздравляю «Самару» с победой. Это был захватывающий матч, особенно последние минуты, когда игра шла очко в очко и у нас был шанс догнать хозяев... Но невозможно выиграть игру, если мы мажем свободные броски из-под кольца. Мы промазали пять свободных мячей из-под кольца, и за каждый промах «Самара» нас наказывала. Удручает и процент штрафных: если забивать только 50% штрафных, а мы сегодня пробили много штрафных бросков — в таком матче победить очень тяжело. Мы старались сегодня использовать широкую ротацию, у нас есть игроки, которые были травмированы, но матч показал, что они пока не в лучших кондициях и им нужно время, чтобы вернуться в прежнее игровое русло. У хозяев замечательно сыграл ПИЧКУРОВ. Многие лидеры «Самары» не показали той игры, что демонстрировали до этого, но мы не смогли этим воспользоваться. И проиграли. Мы готовились к матчу, разбирали и командную игру соперника, и по персоналиям, но полноценно всех лидеров остановить не смогли. Мы выделяли трех лидеров, и сдержали двоих — ДЫБОВСКОГО и СМЫГИНА, но Пичкуров показал хорошую игру. Мы не смогли остановить Пичкурова — и «Самаре» этого хватило, чтобы выиграть.

За свою карьеру Ненад Трайкович тренировал сборные Югославии, Латвии, Ирана, Боснии и Герцеговины, клубы «Финикс Санз», «Партизан», «Реал», «Динамо» и другие. Работал в НБА с такими игроками как Саша ВУЯЧИЧ, Амаре СТАУДЕМАЙР, Энтони КАРТЕР, Владе ДИВАЦ и другими. В «Спартаке-Приморье» сербский специалист выступал в роли тренера-консультанта, когда командой руководил Эдуард САНДЛЕР.

«Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл в Москве ЦСКА-2 84:77 и остался на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги, «Самара» идет первой.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"