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Вратарь "Адмирала" признан звездой КХЛ

14 Декабря 2016, 10:59 | Владивосток

Игорь Бобков вслед за вызовом в сборную России претендует на участие в матче Звезд лиги

Вратарь «Адмирала» Игорь БОБКОВ может принять участие матче Звезд КХЛ, который в этом году пройдет в Уфе. За новобранца сборной России проголосовали журналисты.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 9 клубов КХЛ.

Дивизион Боброва: Шестеркин (СКА), Джэноуэй («Йокерит»), Райан Стоа («Спартак»).

Дивизион Тарасова: Сорокин (ЦСКА), Ожиганов (ЦСКА), Афиногенов («Витязь»).

Дивизион Харламова: Павел Францоуз («Трактор»), Кирилл Кольцов («Трактор»), Секстон («Нефтехимик»).

Дивизион Чернышева: Бобков («Адмирал»), Арзамасцев («Салават Юлаев»), Капризов («Салават Юлаев»).

Первые 16 игроков - участников Матча звезд были выбраны по итогам голосования болельщиков на официальном сайте Недели звезд хоккея-2017. Завершающим этапом формирования составов сборных станет решение департамента проведения соревнований КХЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

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Теги: игорь бобков  хоккей  "Адмирал" 



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