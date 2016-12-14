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Вратарь "Адмирала" признан звездой КХЛ
Игорь Бобков вслед за вызовом в сборную России претендует на участие в матче Звезд лиги
Вратарь «Адмирала» Игорь БОБКОВ может принять участие матче Звезд КХЛ, который в этом году пройдет в Уфе. За новобранца сборной России проголосовали журналисты.
По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 9 клубов КХЛ.
Дивизион Боброва: Шестеркин (СКА), Джэноуэй («Йокерит»), Райан Стоа («Спартак»).
Дивизион Тарасова: Сорокин (ЦСКА), Ожиганов (ЦСКА), Афиногенов («Витязь»).
Дивизион Харламова: Павел Францоуз («Трактор»), Кирилл Кольцов («Трактор»), Секстон («Нефтехимик»).
Дивизион Чернышева: Бобков («Адмирал»), Арзамасцев («Салават Юлаев»), Капризов («Салават Юлаев»).
Первые 16 игроков - участников Матча звезд были выбраны по итогам голосования болельщиков на официальном сайте Недели звезд хоккея-2017. Завершающим этапом формирования составов сборных станет решение департамента проведения соревнований КХЛ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
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