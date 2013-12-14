ХОККЕЙ: "Адмирал" в Екатеринбурге проиграл "Автомобилисту"

Команда из Владивостока закончила первый период с приемлемым счетом 1:2, но уже во втором периоде пропустила две шайбы от прямого конкурента за выход в плей-офф.

13 декабря. Екатеринбург, КРК "Уралец", 5,570 тыс. зрителей. "Автомобилист" (Екатеринбург) – "Адмирал " (Владивосток) - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

1:0 – Емелеев (Демагин, Симаков) – 05:10.

1:1 – Кузнецов (Первушин, Барбашев) – 14:17.

2:1 – Симаков (Демагин, Фёдоров) – 19:25.

3:1 – Ефимов (Левандовский, Емелеев) – 22:54.

4:1 – Мегалинский (Симаков) – 25:22 (5x4).

4:2 – Бергфорс (Осипов) – 42:50.

5:2 – Малыхин (Дево) – 44:57.

Вратари: Коварж – Ховинен.

Броски: 44 (18-22-4) – 27 (9-5-13).

Вбрасывания: 39 (7-16-16) – 15 (3-7-5).

Штраф: 6 (0-0-6) – 8 (4-2-2).

Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер ХК "Автомобилист":

-Два периода мы сыграли хорошо. К сожалению, третий – хуже, он мне не понравился. Но победили. Ребят – с победой, молодцы!

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК "Адмирал":

- "Автомобилист" показал хорошую игру и победил заслуженно. Хозяева действовали очень мобильно, опережали наших игроков в движении, в борьбе, заставляли ошибаться. И ошибки эти использовали. Специфика нашей команды в том, что приходится далеко летать, менять часовые пояса. Сегодня как раз был третий день, который считается самым тяжёлым для акклиматизации, но всё же это не оправдание.

"Амур" в Ханты-Мансийске взял верх над "Югрой" 2:3. Победную шайбу забросил Якуб ПЕТРУЖАЛЕК, подавший на расторжение контракта с хабаровским клубом из-за невыплаты зарплаты.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Автомобилист".