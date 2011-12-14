Гребцы ДВФУ выиграли два «золота» на соревнованиях в Малайзии

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Студенты Дальневосточного федерального университета завоевали золотые медали на международных соревнованиях по гребле на лодках класса «дракон» в Малайзии.

Соревнования проходили в Малайзии на острове Пенанг в месте Телук Баханг Дам с 8 по 12 декабря. Ребята из ДВФУ стали лучшими на двух дистанциях по 500 м среди молодежи до 23 лет (юноши) и в миксте (юноши и девушки).

- Гребцы ДВФУ в очередной раз показали свой высокий профессионализм, о котором известно многим, в том числе и в странах АТР, - отметила директор яхт-клуба ДВФУ Диана Крылова. - Конечно, очень символично, что в канун года Дракона наши гребцы на «драконах» завоевали «золото». Будем надеяться, что эта победа - на удачу, и наступающий год принесет ребятам много новых наград!

На этих соревнованиях в прошлом году спортсмены ДВФУ также выступили успешно, выиграв «золото». Тогда за награды боролись 26 команд из Малайзии, Сингапура, Брунея, Австралии и России. Впервые гребцы Федерального университета выступили на международном уровне в 2008 году на чемпионате мира, где они заняли первое место среди юниоров.

Сейчас спортсмены ДВФУ летят домой и совсем скоро прибудут с наградами во Владивосток, сообщает Пресс-служба Дальневосточного федерального университета.