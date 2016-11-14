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"Приморочка" одержала две победы на выезде

14 Ноября 2016, 09:27 | Владивосток

Волейбольный клуб из Приморья удачно выступил в Куйбышеве

Волейбольный клуб «Приморочка» одержал вторую победу в третьем туре Высшей лиги «А». В воскресенье в Куйбышеве нашими девушками был повержен местный «Олимп» со счетом 3:1. Первая игра также завершилась победой нашей команды – 3:0.

Высшая лига «А». «Олимп» (Новосибирская область) - «Приморочка» (Приморский край) 1:3 (14:25, 25:23, 12:25, 23:25).

На первый технический перерыв «Приморочка» ушла в роли лидера – 8:2, в середине отрезка показала еще один внушительный рывок «9:0», и к концовке вела – 22:8. «Олимп» отыграл 5 очков подряд, но не избавился от двузначного отставания по итогам партии.

Во втором сете хозяйки показали совсем другую игру и вели на протяжении всего отрезка, до середины являясь номинальными лидерами, а ко второму техническому уже выигрывая с разницей в 6 очков. Но и «Приморочка» от борьбы не отказывалась – сократила до минимума на отметке «18:19», потом вновь отпустила соперника на 4 очка, затем подобралась вплотную на сет-боле «Олимпа», но переломить ход партии так и не смогла – 23:25.

Третья партия началась с переменным успехом для обеих команд, но после невнятного дебюта «Приморочка» рывком «10:0» прошла и первый, и второй технический перерывы. В итоге очень уверенно выиграла сет – 25:12 и вышла вперед в матче – 2:1.

В четвертой партии наша команда лидировала к первому техническому – 8:2, но сибирячкам удалось сравнять счет – 11:11. После второго технического «Приморочка» опять оторвалась на 6 очков – 20:14, и, казалось, победа уже в кармане, но «Олимп» заставил понервничать нашу команду и был близок к тому, чтобы перевести игру на тай-брейк, сократив отставание до минимума на матч-боле. Однако гостьи не позволили отобрать очки, уложившись для победы в партии в стандартные 25 очков.

Александр СТАЦЕНКО, главный тренер ВК «Приморочка»:

- Тяжелая победа! «Олимп» сегодня играл в другой волейбол. При поддержке своих трибун соперник показал лучшую игру в этом сезоне. В первой и третьей партиях мы полностью переиграли, но во второй и четвертой – игра была равная. У нас возникли проблемы с подачей, не смогли добить до пола, а противник все «тащил», и в отдельных моментах в защите нас просто выбил, мы начали ошибаться. Но, тем не менее, в конце дожали, хотя могли и до пятой партии дойти. Вели всю четвертую партию, но потом отдали игру. И в концовке вовремя нашелся лидер – Елена БАБКИНА сыграла очень прилично, забила, когда подняли мячи, подала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ИА "СпортПриморье"

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Теги: "приморочка"  волейбол 



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