"Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе

«Урарту» является базовым клубом сборной Армении

15 октября «Спартак-Приморье» проведет первый домашний матч сезона. Наш соперник – единственная зарубежная команда Суперлиги «Урарту» (Ереван). В составе «Урарту» на выездную игру отправились 12 баскетболистов (на фото).

Начало встречи в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» - свободный.

Баскетбольный клуб «Урарту» (Ереван, Армения) создан в 2016 году и решением представителей клубов российской Суперлиги допущен к участию во втором по значимости дивизионе нашей страны. Кстати, ереванский баскетбольный клуб с названием «Урарту» существовал в советские годы и играл в чемпионате СССР.

«Урарту» сейчас является базовым клубом сборной Армении. В июле 2016 года сборная выиграла чемпионат Европы среди малых стран. В финале армяне были сильнее сборной Андорры (79:71), а на пути в финал встречались с командами Молдовы, Уэльса и Ирландии. В следующем году сборная Армении примет участие в отборе на чемпионат мира.

Для армянской команды в Суперлиге действуют те же правила, что и для российских команд: в составе могут быть только двое легионеров, а все остальные игроки должны быть с гражданством своей страны. Так, в составе «Урарту» двое игроков с американскими паспортами (Терри СМИТ и Аризона РЕЙД) и минимум шесть баскетболистов с двойным гражданством, в том числе еще один американец Тодд ОБРАЕН, и пятеро россиян, самые известные из которых Амиран АМИРХАНОВ и Виктор УСКОВ. Последний даже защищал цвета «Спартака-Приморье» в сезонах 2010/11 и 2011/12.

Новый сезон в Суперлиге «Урарту» начал двух поражений на домашней площадке. В первом матче подопечные Тиграна ГЯОКЯНА уступили в овертайме «Рязани» (89:93), во втором матче в основное время «Самаре» (70:80). В этих двух матчах самым результативным игроком стал Рейд (31 очко и 12 подборов в среднем за игру), у Смита 20,5 очка и 4 подбора, у Амирханова – 14,5 очка и 5,5 подбора.

«Спартак-Приморье» начал чемпионат с поражения в Южно-Сахалинске против местного «Сахалина», ведомого бывшим тренером приморской команды Эдуардом РАУДОМ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток



