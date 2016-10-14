www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.35 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 69.73 р. 10 CNY: 94.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе

14 Октября 2016, 15:30 | Владивосток

«Урарту» является базовым клубом сборной Армении

15 октября «Спартак-Приморье» проведет первый домашний матч сезона. Наш соперник – единственная зарубежная команда Суперлиги «Урарту» (Ереван). В составе «Урарту» на выездную игру отправились 12 баскетболистов (на фото).

Начало встречи в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» - свободный.

Баскетбольный клуб «Урарту» (Ереван, Армения) создан в 2016 году и решением представителей клубов российской Суперлиги допущен к участию во втором по значимости дивизионе нашей страны. Кстати, ереванский баскетбольный клуб с названием «Урарту» существовал в советские годы и играл в чемпионате СССР.

«Урарту» сейчас является базовым клубом сборной Армении. В июле 2016 года сборная выиграла чемпионат Европы среди малых стран. В финале армяне были сильнее сборной Андорры (79:71), а на пути в финал встречались с командами Молдовы, Уэльса и Ирландии. В следующем году сборная Армении примет участие в отборе на чемпионат мира.

Для армянской команды в Суперлиге действуют те же правила, что и для российских команд: в составе могут быть только двое легионеров, а все остальные игроки должны быть с гражданством своей страны. Так, в составе «Урарту» двое игроков с американскими паспортами (Терри СМИТ и Аризона РЕЙД) и минимум шесть баскетболистов с двойным гражданством, в том числе еще один американец Тодд ОБРАЕН, и пятеро россиян, самые известные из которых Амиран АМИРХАНОВ и Виктор УСКОВ. Последний даже защищал цвета «Спартака-Приморье» в сезонах 2010/11 и 2011/12.

Новый сезон в Суперлиге «Урарту» начал двух поражений на домашней площадке. В первом матче подопечные Тиграна ГЯОКЯНА уступили в овертайме «Рязани» (89:93), во втором матче в основное время «Самаре» (70:80). В этих двух матчах самым результативным игроком стал Рейд (31 очко и 12 подборов в среднем за игру), у Смита 20,5 очка и 4 подбора, у Амирханова – 14,5 очка и 5,5 подбора.

«Спартак-Приморье» начал чемпионат с поражения в Южно-Сахалинске против местного «Сахалина», ведомого бывшим тренером приморской команды Эдуардом РАУДОМ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток


 

 

Автор:
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru