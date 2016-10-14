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Победная поступь "Адмирала" прервалась в Казани

14 Октября 2016, 07:33 | Владивосток

Приморская команда проиграл «Ак Барсу» второй раз подряд

13 октября. Казань. «Ак Барс» (Казань) - «Адмирал» (Владивосток) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 – Малыхин (Йордан) – 10:07.

2:0 – Свитов (Азеведу, Ткачев) – 54:33 (5x4).

3:0 – Азеведу (Глухов, Свитов) – 58:25 (en).

Вратари: Галимов – Бобков.

Броски: 31 (10-11-10) – 32 (11-9-12).

Вбрасывания: 32 (7-8-17) – 24 (7-8-9).

Штраф: 6 (4-0-2) – 6 (0-4-2).

«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков – Земченок, Акесон – Райт – Краснослободцев; Мнацян (2) – Конев (2), Горшков – Саюстов – Лугин; Воронин – Яковлев (2) – Сигарев, Мамин.

20 сентября «Адмирал» уступил дома «Ак Барсу» в серии буллитов, после чего покатился вниз по турнирной лестнице, зацепив в выездной серии лишь одно очко, правда, в Санкт-Петербурге. Однако тренерский штаб «моряков» сумел достучаться до игроков и далее «Адмирал» выдал победную серию из четырех матчей. Прервалась, которая, увы, в Казани. При этом до 55-ой минуты «моряки» имели шансы сравнять счет, однако оставшись вчетвером из-за удаления КОНЕВА, дали возможность забить СВИТОВУ, после того как БОБКОВ не сумел зафиксировать шайбу.

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер ХК «Ак Барс»:

- Я считаю команда провела хорошую игру, отдача была хорошая. Готовились к игре с этим соперником. У них большинство лучшее в лиге и вообще они играют хорошо. Ребята сработали хорошо.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Хозяев - с победой. У нас сегодня ничего не получилось в атаке, и я связываю это все-так с хорошей игрой соперника в зоне обороны. Не дали нам ничего практически создать. Единственное, при счет 0:1 если бы мы забили гол, может быть что-то пошло бы по-другому. В третьем периоде соперник здоров сыграл по счету и практически нам не дал ни одного шанса.

Хабаровский «Амур» в Тольятти уступил «Ладе» 1:5.

«Адмирал» после этого матча опустился на 8-ю строчку «Востока» с 27 очками в активе, «Амур» идет следом с 26 очками.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «АК Барс».


 
Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей  казань 



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