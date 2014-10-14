Хоккей: "Адмирал" едва не взял очки в Казани

Матч с "Ак Барсом" завершился скандалом. В концовке игры система "видеогол" дважды сыграла за хозяев, которые вряд ли заслуживали победы в этом матче

13 октября. Казань. "Татнефть Арена", 6 тыс. зрителей. Судьи: Белов, Оскирко. "Ак Барс" (Казань) - "Адмирал" (Владивосток) 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

1:0 – Варнаков (Меллер, Бурмистров) – 04:57.

2:0 – Корнеев (Мирнов, Азеведу) – 16:42.

3:0 – Костицын (Азеведу) – 21:00.

3:1 – Ушенин (Лисин, Кузьмин) – 27:31 (5x4).

3:2 – Коларж (Зубов, Горшков) – 39:09 (5x4).

3:3 – Ушенин (Ушенин) – 48:42.

4:3 – Варнаков (Никулин) – 59:58 (4x5).

Вратари: Гарипов – Проскуряков, Налимов.

Броски: 37 (8-13-16) – 21 (8-8-5).

Вбрасывания: 37 (12-16-9) – 23 (9-6-8).

Штраф: 10 (4-4-2) – 10 (0-8-2).

Уступая 0:3 уже к 22-ой минуте, "Адмирал" сравнял счет, а по итогам массированной атаки на 58-й минуте уже был готов праздновать четвертую шайбу. В "куче-мала" у ворот голкипера хозяев ГАРИПОВА проворнее всех оказался ГЮНГЕ, клюшкой протолкнувший шайбу в сетку. Однако после видеоповтора было решено, что гол забил Бергфорс. Рукой! Но это еще не все. За две секунды до конца третьего периода арбитр засчитал шайбу хозяев, не пересекавшую линию ворот. В протокол встречи была внесена запись: "Команда "Адмирал" подает жалобу на судейское решение".

Стоит отметить, что в составе "Адмирала" вновь хорошо выглядели братья УШЕНИНЫ, в начале сезона попавшие под огонь критики со стороны галвного тренера "моряков" ГРЕГОРА.

"Очень хороший первый период. К сожалению, смазали большинство когда действовали 5 на 3, потом 5 на 4, ничего не смогли создать. Это сломало нам игру. Третий период сыграли хорошо. Что касается отмененного гола, то команда может аппелировать к арбитру и сказать, что должен быть просмотр момента", - приводит слова главного тренера хозяев Зинэтулы БИЛЯЛЕТДИНОВА пресс-служба "Ак Барса".

"Прекрасно понимаю, что никто не может критиковать судей, и я ни в коем случае не хочу этого делать. Но у меня есть вопрос. Если арбитр сначала показал взятие ворот, а в итоге все вышло наоборот? Потом судья показал, что взятия ворот не было, а получилось наоборот? Это всего лишь вопрос. Если я не уверен, то я на месте судей покажу, что нужен видеоповтор", - цитирует Душана Грегора "Р-Спорт".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото с сайта ХК "Ак Барс".