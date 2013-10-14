БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" начал с поражения

Приморский клуб в стартовом поединке Суперлиги уступил в Новосибирске 64:93

"Новосибирск" (Новосибирск) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 93:64 (26:15, 21:17, 21:12, 25:20)



"Спартак-Приморье": МОРГУНОВ - 11 очков (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), ГРЕСЕВ - 9 (5 подборов), ОРТЕГА- 9 (2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), ФОМИН - 8 (3 подбора, 2 перехвата), СОЛОВЬЕВ - 8 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), СЫРОВАТКО - 7 (1 подбор, 2 перехвата), УЗИНСКИЙ - 6 (5 подборов, 1 передача), ГОЛЯХОВ - 6 (2 подбора, 2 передачи), ЗВЕРКОВ (1 подбор, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот).

Самым результативным игроком встречи стал сибиряк Антон САЯПИН, набравший 24 очка.

Как отмечает официальный сайт БК "Спартак-Приморье", БК "Новосибирск", перед которым в этом сезоне стоит задача выиграть Суперлигу, перед стартом чемпионата провел сборы в Литве, Хорватии и России, сыграв более десятка товарищеских матчей с командами самого высокого уровня, в том числе с "Цедевитой" и "Енисеем". Неудивительно, почему команда Владимира ПЕВНЕВА (экс-игрок "Спартака-Приморье") смотрелась более сыгранной.

Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Хочу отдать должное "Новосибирску" за то, что они продемонстрировали хорошую игру и показали невероятный процент попадания трехочоковых бросков. К тому же навязали достаточно грубую игру, часто ставили нас на «линию», а мы, в свою очередь, промазали достаточно много штрафных. "Новосибирск" оказался более готовым к чемпионату, так как провел порядка 13 матчей в "предсезонке", а мы же всего 4. К тому же в этих играх из-за травм не принимали участие Алексей Голяхов и Илья Сыроватко, из-за чего нам не хватает сыгранности. У нас молодая команда и мы находимся на пути становления. К тому же нам приходится начинать сезон на выезде, а это сложно как морально и физически. Сегодня большей потерей было отсутствие Павла Громыко, он закрывает 3 позиции, и без него очень сложно играть. Из тех, кто выходил сегодня на паркет, могу отметить Дмитрия Узинского. На молодого парня выпала очень большая ответственность и нагрузка, и он с ней справился. Также неплохую игру показал Никита Гресев. Надеюсь, что и дальше они будут демонстрировать столь уверенную и сбалансированную игру, как в защите, так и в нападении.

Владимир Певнев, главный тренер БК "Новосибирск":

- В основном, все задачи в этой встрече игроки выполнили. Это был первый домашний матч, у нас новая команда, поэтому безусловно, присутствовало волнение, которое сказывалось, где-то получали глупые фолы. Но в принципе, задача была выполнена. Мы неплохо защищались и заслуженно победили.

- От "Спартака" ждали большего?

- Думали, что они будут играть посильнее, но это хорошая команда. Просто у них тоже первая игра, они давно не играли, плюс у них есть небольшие кадровые проблемы. Через 3–4 тура это будет совсем другая команда. Думаю, что во Владивостоке они будут показывать совсем другую игру.

Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет 16 октября в Барнауле против "Алтай-Баскета". Первая домашняя игра состоится 20 октября. Во Владивосток пожалует действующий чемпион Суперлиги "Урал" из Екатеринбурга. Начало матча в 18:00.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".