Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" начал с поражения
Приморский клуб в стартовом поединке Суперлиги уступил в Новосибирске 64:93
"Новосибирск" (Новосибирск) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 93:64 (26:15, 21:17, 21:12, 25:20)
"Спартак-Приморье": МОРГУНОВ - 11 очков (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), ГРЕСЕВ - 9 (5 подборов), ОРТЕГА- 9 (2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), ФОМИН - 8 (3 подбора, 2 перехвата), СОЛОВЬЕВ - 8 (1 подбор, 1 передача, 1 перехват), СЫРОВАТКО - 7 (1 подбор, 2 перехвата), УЗИНСКИЙ - 6 (5 подборов, 1 передача), ГОЛЯХОВ - 6 (2 подбора, 2 передачи), ЗВЕРКОВ (1 подбор, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот).
Самым результативным игроком встречи стал сибиряк Антон САЯПИН, набравший 24 очка.
Как отмечает официальный сайт БК "Спартак-Приморье", БК "Новосибирск", перед которым в этом сезоне стоит задача выиграть Суперлигу, перед стартом чемпионата провел сборы в Литве, Хорватии и России, сыграв более десятка товарищеских матчей с командами самого высокого уровня, в том числе с "Цедевитой" и "Енисеем". Неудивительно, почему команда Владимира ПЕВНЕВА (экс-игрок "Спартака-Приморье") смотрелась более сыгранной.
Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Хочу отдать должное "Новосибирску" за то, что они продемонстрировали хорошую игру и показали невероятный процент попадания трехочоковых бросков. К тому же навязали достаточно грубую игру, часто ставили нас на «линию», а мы, в свою очередь, промазали достаточно много штрафных. "Новосибирск" оказался более готовым к чемпионату, так как провел порядка 13 матчей в "предсезонке", а мы же всего 4. К тому же в этих играх из-за травм не принимали участие Алексей Голяхов и Илья Сыроватко, из-за чего нам не хватает сыгранности. У нас молодая команда и мы находимся на пути становления. К тому же нам приходится начинать сезон на выезде, а это сложно как морально и физически. Сегодня большей потерей было отсутствие Павла Громыко, он закрывает 3 позиции, и без него очень сложно играть. Из тех, кто выходил сегодня на паркет, могу отметить Дмитрия Узинского. На молодого парня выпала очень большая ответственность и нагрузка, и он с ней справился. Также неплохую игру показал Никита Гресев. Надеюсь, что и дальше они будут демонстрировать столь уверенную и сбалансированную игру, как в защите, так и в нападении.
Владимир Певнев, главный тренер БК "Новосибирск":
- В основном, все задачи в этой встрече игроки выполнили. Это был первый домашний матч, у нас новая команда, поэтому безусловно, присутствовало волнение, которое сказывалось, где-то получали глупые фолы. Но в принципе, задача была выполнена. Мы неплохо защищались и заслуженно победили.
- От "Спартака" ждали большего?
- Думали, что они будут играть посильнее, но это хорошая команда. Просто у них тоже первая игра, они давно не играли, плюс у них есть небольшие кадровые проблемы. Через 3–4 тура это будет совсем другая команда. Думаю, что во Владивостоке они будут показывать совсем другую игру.
Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет 16 октября в Барнауле против "Алтай-Баскета". Первая домашняя игра состоится 20 октября. Во Владивосток пожалует действующий чемпион Суперлиги "Урал" из Екатеринбурга. Начало матча в 18:00.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье".
Новости тематики
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
- "Спартак-Приморье" продолжает борьбу за выход в финал Суперлиги
- "Адмирал" узнал схему сезона
Новости раздела
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо