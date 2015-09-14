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Хоккей: "Адмирал" проиграл третий раз подряд

14 Сентября 2015, 23:20 | Владивосток

«Моряки» в трех домашних матчах забросили лишь четыре шайбы. Что думает по этому поводу тренерский штаб?

14 сентября. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 5,4 тыс. зрителей. «Адмирал»  (Владивосток) – «Динамо» (Рига)  2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 – Букартс (Берзиньш, Кундратек) – 06:16.
1:1 – Лугин (Лисов, Глазков) – 21:13.
1:2 – Редлихс – 31:05 (4x4).
1:3 – Лейно (Сестито) – 41:01 (5x4).
1:4 – Редлихс (Кундратек, Дарзиньш) – 42:30 (5x4).
2:4 – Бергфорс (Осипов, Пеллетье) – 51:33 (5x4).

Вратари: Налимов – Эрикссон.

Броски: 42 (12-18-12) – 17 (7-4-6).

Штраф: 10 (2-6-2) – 43 (6-31-6).

«Адмирал» закончил первую домашнюю серию третьим поражением подряд. Уже который раз вопросы вызывает игра вратарской бригады «моряков» - Иван НАЛИМОВ не выручает, Игорь БОБКОВ играет еще хуже.  Похоже, поиск надежного голкипера станет главной задачей селекционной службы «Адмирала» в ближайшей перспективе.

Первый гол в сезоне записал на свой счет лучший бомбардир в пока еще короткой «Адмирала» Никлас БЕРГФОРС, шестую шайбу провел Дмитрий ЛУГИН.

Хари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер ХК «Динамо» (Рига):

- Это было хорошее окончание долгой поездки. И с «Сибирью», и с «Амуром» играли неплохо, но проиграли. Теперь после двух поражений одержали очень важную победу. По игре же очень много удалений нахватали, но справились.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Очень серьезно готовились к матчу. На мажорной хотели домашнюю серию завершить. К сожалению, не получилось. Все-таки очень сильно хромает реализация моментов. Есть моменты, много моментов создаем, а реализации нет, в отличие от того же соперника. Это главное, в чем проиграли. В плане желания ребят трудно в чем-то упрекнуть. Третья игра у нас неудачная: у ребят пропадает уверенность, они теряются в завершении атак. Когда можно поспокойнее сыграть, они спешат. Будем работать.

- Что с атакой? Легионеры не блещут.

- Нам бы это тоже хотелось знать. Где-то спешка, где-то нервозность в концовке голевого момента, плюс соперник не дает просто так бросать.

- Большинство не работает.  

- Пять минут сегодня соперник получил – не реализовали. Концовку не очень хорошо провели. Да, не все гладко, но мы работаем (пресс-служба ХК «Адмирал»).

«Амур» в Хабаровске проиграл «Йокериту» 3:2, ведя в счете 2:0 после первого периода.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей 



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