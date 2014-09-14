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"Луч-Энергия" обыграл в Калининграде "Балтику"

14 Сентября 2014, 08:57 | Владивосток

Команда из Владивостока набрала 17 очков и включилась в борьбу за выход в премьер-лигу

13 сентября. Калининград. Стадион "Балтика". 2,9 тыс. зрителей. "Балтика" - "Луч-Энергия" 1:2 (0:1).

"Балтика": Шелия, Васильев, Овсиенко, Гелоян (Панюков 46), Цуканов, Запрудских (Алексеев 90+1), Зинович, Зюзинс, Стоцкий, Плопа (Минченков 71), Каленкович.

"Луч-Энергия": Книга, Кренделев (Клопко 76), Славнов, Тетрашвили (Аверьянов 46), Корян (Бурченко 64), Гаракоев (Нивалдо 46), Джиоев, Семочко, Ваганов, Мирошниченко, Лебедев.

Голы: Минченков (84) -  Славнов (25), Аверьянов (76).

Для "Луча-Энергия" это только вторая победа в Калининграде, первая была одержана в сезоне-2009. В составе приморцев дебютировал лучший молодой игрок ФНЛ прошлого сезона Сейт-Даут ГАРАКОЕВ.

После победы над "Балтикой" наша команда замыкает первую шестерку лидеров, имея, как и стоящий ступенькой выше "Анжи", матч в запасе.

20 сентября "Луч-Энергия" во Владивостоке принимает "Волгу" (Нижний Новгород).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия" 






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