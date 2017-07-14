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В "Луче-Энергия" могут появиться легионеры из Словакии и Сербии
Но точно не будет литовского тренера Иванаускаса
«Луч-Энергия», чудом сохранивший прописку в ФНЛ, как минимум, начало сезона проведет под руководством Константина ЕМЕЛЬЯНОВА (на фото). Литовец Вальдас ИВАНАУСКАС, под руководством которого обновленная команда провела тренировочный сбор в Минске, в итоге не устроил руководство клуба по профессиональным качествам. По крайней мере, такова официальная версия расставания с иностранным специалистом.
«Те цели и задачи, которые ставились перед тренерским штабом вперед началом сборов, и то состояние команды, которое получилось по их итогам, - не совсем то, что мы рассчитывали получить. Плюс возникли сложности с оформлением Иванаускаса на работу как иностранного специалиста. Поэтому в этой ситуации мы решили расстаться. Ничего страшного, у нас есть люди из тренерского штаба (тренер вратарей Сергей КРАЩЕНКО и бывший тренер молодежной команды Анатолий АГРОФЕНИН – Прим. авт.), которые отработали этот сбор вместе с командой. Поэтому пустоты после себя Иванаускас не оставил», - сообщил на встрече с болельщиками перед матчем с «Томью» исполнительный директор Ассоциации ФК «Луч-Энергия» Александр ГОЛУБЧИКОВ.
По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», прибалту во Владивостоке предлагали очень хорошие финансовые условия – контракт в районе 450 тыс. рублей в месяц.
По исполнительного директора словам, в команде, в отличие от концовки прошлого сезона, присутствует достаточное количество квалифицированных игроков, которые способны добавить команде скорости и воли к победе.
«Хочу сказать, что я решил рискнуть – в команде на следующей неделе могут появиться легионеры. Словак, серб, и еще один серб. В том числе и по этой причине мы не стали удерживать белорусского вратаря Илью ГАВРИЛОВА, выдавшего очень хороший сезон во Владивостоке. Илья ушел в Волгоград на условия, равноценные тем, что мы ему предлагали», - сказал Александр Голубчиков.
Он также объяснил, почему в команде нет Ивана СТОЛБОВОГО. «На мой взгляд, у Ивана карьера пошла на спад. Дай Бог, если он сумеет перезагрузить ее в другой команде. Еще один минус этого игрока – повышенная травматичность. Что касается полузащитника Евгения БЕЛОНОГОВА, то мы решили, что парню нужно получать постоянную игровую практику. Поэтому Женя отправился до конца ноября в аренду в ижевский «Зенит». Вратарь Владимир ЗАМОРОКА, насколько я знаю, находится сейчас в Москве».
Первенство ФНЛ 2017-2018 «Луч-Энергия» начал 8 июля поражением в Самаре от местных «Крыльев Советов» 0:2.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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