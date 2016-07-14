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Обновленный "Адмирал" рассчитывает пройти дальше первой стадии плей-офф
ХК «Адмирал», готовящийся к старту в четвертом для себя сезоне в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в четверг провел тренировку на льду родной «Фетисов Арены». Игроки выходили на лед двумя группами. В первой группе корр. «Золотого Рога» насчитал 3 вратарей и 16 полевых игроков, в том числе те, кто еще находится на просмотре. Во второй группе занималась основа обновленного «Адмирала».
Очередным новичком «моряков» стал 20-летний нападающий Владимир ТКАЧЕВ, перешедший в «Адмирал» из «Авангарда» в обмен на денежную компенсацию.
Как сообщает пресс-служба клуба, Ткачев (рост 178 см, вес 69 кг) является одним из самых многообещающих и талантливых нападающих России: умеет сыграть нестандартно, обладает уникальной обводкой и отличным кистевым броском, по манере игры напоминая Сергея МОЗЯКИНА.
Напомним, что в прошлом сезоне «Адмирал» вышел в плей-офф кубка Гагарина, но уступил в первом раунде «Сибири» 1:4. В сезоне 2016-2017 гг. перед командой Александра АНДРИЕВСКОГО стоит задача улучшить результат.
Во время открытой тренировки для СМИ генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар МУХОМЕТОВ поделился впечатлением о новичках команды, рассказал о селекции, новых тренировочных майках, команде МХЛ, отсутствии КУЗНЕЦОВА и ПОДШЕНДЯЛОВА, а также анонсировал два товарищеских матча с ЦСКА.
- Мы не закончили формирование команды. Всегда быть довольным – это не совсем правильно. Есть определенные границы возможностей – финансовых и других. На данный момент работа ведется, но она уже точечная. Кого мы хотели, того сохранили, за исключением одного-двух человек. Думаю, еще успеем до начала чемпионата немного укрепиться.
- Кто более необходим: защитники, нападающие?
- С учетом того, что клуб покинули два нападающих из первых двух троек, то необходимо усиление линии атаки – прежде всего, центральный нападающий.
- У клуба на данный момент есть две вакантные позиции по легионерам. Они будут заполнены?
- Не знаю насчет двух, но одна – да. Ищем нападающего. Ясность наступит ближе к середине или концу августа.
- Почему мы не видим на льду Подшендялова и Кузнецова?
- Все права на Подшендялова принадлежат «Адмиралу». При этом хоккеист не изъявил желание продолжать карьеру в нашем клубе. Что касается Кузнецова, то сейчас ведутся технические доработки его контракта с агентом игрока. В ближайшее время мы подпишем с ним контракт.
Проверка ЦСКА
- К сожалению, во Владивостоке в это межсезонье у нас сыграть не получится. Мы планировали встретится со сборной Кореи в начале августа, но у соперников не вышло по срокам. Когда образовалась китайская команда, хотели провести контрольные матчи с ними, но они проводят сборы в Финляндии. Скорее всего, мы проведем две товарищеские игры 29, 30 или 31 июля с ЦСКА в Москве перед поездкой на турнир в Казахстан. Это будет хорошая проверка для команды (пресс-служба ХК «Адмирал»).
Досье "Золотого Рога". Совет директоров КХЛ утвердил состав участников турнира, единственным новичком стал китайский «Куньлунь Ред Стар». Участниками чемпионата станут 29 команд из 27 городов: «Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Куньлунь Ред Стар» («Красная звезда Куньлунь» (Пекин), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Медвешчак» (Загреб), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), «Слован» (Братислава), ХК «Сочи» (Сочи), "Спартак" (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва) и «Югра» (Ханты-Мансийск).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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