Медали чемпионата России по хоккею будут разыграны по итогам плей-офф КХЛ

На этом настоял президент России Путин

Медали чемпионата России будут разыграны по итогам игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сезоне-2014/15 чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в сезоне-2015/16 им становилась лучшая команда по итогам розыгрыша Кубка Гагарина.

«Во исполнение поручения президента России от 22 апреля 2016 года ФХР и КХЛ согласовали порядок определения команды-победителя и призеров чемпионата России по хоккею. Чемпион России, а также серебряный и бронзовый призеры определяются по итогам игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Кубок чемпиона России вручается российской команде, занявшей наиболее высокую позицию в итоговой таблице после кубкового раунда. Согласованный порядок определения победителя и призеров чемпионата России по хоккею соответствует ранее принятым КХЛ положениям спортивного регламента сезона-2016/17», - сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее совет директоров лиги утвердил состав участников турнира, единственным новичком стал китайский "Куньлунь Ред Стар".

Участниками чемпионата станут «Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Куньлунь Ред Стар» («Красная звезда Куньлунь» (Пекин), «Лада» (Тольятти), «Локомотив» (Ярославль), «Медвешчак» (Загреб), "Металлург" (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), «Слован» (Братислава), ХК «Сочи» (Сочи), "Спартак" (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.