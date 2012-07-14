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Во Владивостоке стартует Международный парусный фестиваль "Кубок Семь Футов"

14 Июля 2012, 16:55 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ZRPRESS. С 15 по 22 июля во Владивостоке на акватории Амурского залива вновь пройдёт знаменательное событие – Международный парусный фестиваль «Кубок Семь футов».

Как и прежде, в её состав войдут соревнования по гребле на лодках «Дракон», юношеская регата, Гонки Флота и кульминацией станут Международные матчевые гонки.

Начнется «Кубок Семь Футов – 2012» соревнованиями по гребле на «Драконах». Команды гребцов будут бороться на дистанции 200 метров.

С 16 июля начнутся соревнования среди юных яхтсменов. «Кубок Семь Футов» среди юношей – это одна из самых популярных регат на Дальнем Востоке. В ней примут участие спортсмены из Владивостока, Артема, Большого Камня, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и пос. Ванино. Юноши и девушки примут участие как в личных зачётах в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер Радиал», «Лазер 4.7» и «420», так и в командных гонках. Ребята будут выявлять сильнейшего с 16 по 19 июля.

Центральным мероприятием Фестиваля станет, конечно же, Международный матч-рейс.

Это не только интересная и азартная регата, но и престижные соревнования. Матчевые гонки II грейда ISAF являются одними из крупнейших состязаний такого формата в России. Яхт-клуб «Семь Футов» в этом году радушно примет у себя ведущих шкиперов Японии, Новой Зеландии, Греции, Польши, Австралии, Москвы, а также судей по парусному спорту и ампайров Всероссийской и Международной категорий.

Матчевые гонки пройдут с 19 по 22 июля на яхтах класса «Плату 25», признанным мировым классом, являющимся наиболее комфортным для приезжих шкиперов.

В рамках Фестиваля традиционно будут проведены и Гонки флота, которые объединят более 300 человек и пройдут 21 и 22 июля. Одна из гонок флота посвящена памяти Владимира Семёновича Высоцкого, сообщает пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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