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Ким планирует выступать за "Луч"

14 Июня 2018, 09:26 | Владивосток

Это уже вторая попытка корейского полузащитника трудоустроиться во Владивостоке

За футбольный клуб «Луч» с большой долей вероятности в новом сезоне будет выступать первый в истории клуба игрок из Южной Кореи. Полузащитник КИМ Сун Бин должен был пополнить ряды клуба из Владивостока еще в зимнее межсезонье, но из-за перебора легионеров на тот момент от его услуг было решено отказаться.

Стоит отметить, что бывший главный тренер «Луча» Александр ГРИГОРЯН был доволен Кимом и до последнего рассчитывал на его заявку.

По данным газеты «Золотой Рог», в свое время «Луч» конкретно просматривал двух игроков из Азии. Представитель Северной Кореи не убедил в ходе просмотра, а игрок из Китая оказался очень хорошего уровня, но за него просили достаточно солидные для «Луча» деньги. Китаец рассчитывал транзитом через Владивосток перебраться в элитный дивизион России, а затем в Европу.

Тем временем нападающий «Луча» Андрей МЯЗИН, лучший бомбардир команды в прошлом сезоне, может продолжить карьеру в «Роторе» (Волгоград).

Новый главный тренер «Луча» Рустем ХУЗИН сообщил «Матч ТВ», что с командой тренируется воспитанник московского "Спартака" Антон ХОДЫРЕВ, а Сергей ПОНОМАРЕНКО и Александр НОСОВ продлили контракты с клубом. Кроме того, во Владивостоке ждут приболевшего Давида ДЗАХОВА и Деяна БОЛЬЕВИЧА, проходящего курс лечения в Черногории.

В клубе также остаются игроки, имеющие действующие контракты, - вратарь Александр КОТЛЯРОВ, защитник Максим НАСАДЮК, полузащитник Андрей ПАВЛЕНКО и нападающий Руслан ГОРДИЕНКО.

Очередное первенство ФНЛ открывается 17 июля. По проекту календаря «Луч» во Владивостоке примет «Химки», которые возглавил бывший главный тренер «Краснодара» Игорь ШАЛИМОВ.

 Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия"

Автор:
Теги: кадры  "Луч"  александр григорян  спорт  футбол  Корея  владивосток 



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