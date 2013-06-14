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ФУТБОЛ: Прошли те времена, когда во Владивосток отправлялись за высокими контрактами
"Луч-Энергия" 14 июня начал подготовительный сбор в Москве, в ходе которого приморская команда проведет четыре контрольных встречи.
17 июня соперником желто-синих станет красноярский "Енисей", 18 июня - "Уфа". На 25 июня запланирован поединок со столичным "Торпедо", на 29 июня - с воронежским "Факелом".
Сборы завершатся 29 июня, а на следующий день команда вернется во Владивосток.
По данным пресс-службы "Луча-Энергия", на сборы отправилось 27 футболистов. По результатам контрольных игр будут заключены контракты с игроками.
Отметим, что в настоящее время действующие контракты с клубом имеют всего несколько игроков, в том числе Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ, Марат САГИРОВ и Руслан КОРЯН.
"На самом деле, нам придется обновить команду на 80 процентов, - заявил новый главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН в интервью официальному сайту клуба. - Я могу сказать, что на сегодняшний день у "Луча" есть два молодых вратаря, но, естественно, эту линию мы будем укреплять. Есть МОГИЛЕВСКИЙ, УДАЛЫЙ (но он у нас в аренде), РАШЕВСКИЙ, Тихоновецкий, Корян, Сагиров и КОЛЫЧЕВ. Но, в любом случае, из вышеперечисленных игроков только двое подходят под определение "игрок основного состава", а остальные будут находиться в состоянии конкуренции за место в основе".
По его словам, агенты сейчас достаточно активно предлагают "Лучу" своих клиентов.
"Но они привыкли, что в "Луче" всегда были достаточно серьезные зарплаты. Сегодня ситуация несколько иная. Сегодня зарплата достойная, но далеко не та, что была раньше. Мы не располагаем средствами, чтобы завезти сюда игроков самого высокого уровня. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы привлечь в "Луч" футболистов "по убеждениям". То есть, тех, которые действительно хотят играть в "Луче" и работать конкретно со мной. Такие футболисты есть, и сейчас мы с ними уже ведем переговоры. Но, даже учитывая их желание играть, мы все равно будем проводить в Москве отбор, и решать судьбу футболистов по результатам сбора", - сказал наставник "Луча-Энергия".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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