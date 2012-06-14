Владивостокский ФК «Луч-Энергия» попробует вернуться в ФНЛ

«Луч-Энергия», не сумевший сохранить прописку в первом дивизионе, уже в этом сезоне предпримет попытку вернуться в ФНЛ. Специалисты считают, что по игре нашей команде это вполне по силам, но непреодолимым препятствием может стать финансовая составляющая.

В зоне «Восток» сегодня нет команд, ставящих высокие задачи. Даже «Металлург-Кузбасс», выигравший турнир, столкнулся с проблемой финансирования при переходе в первый дивизион. Практически все команды на Дальнем Востоке играют собственными воспитанниками и, по большому счету, все в турнире решает не мастерство, а принцип «беги-борись» и, куда без этого - судейская благосклонность. «Луч», при условии укрепления дубля опытными игроками, а деньги на это в любом случае появятся от продажи игроков, будет вне конкуренции. Напомним, что при выходе в первый дивизион в 2003 году «Луч-Энергия» одержал в 24 матчах 16 побед при 4 ничьих и 4 поражениях.

На звание главных конкурентов «Луча-Энергия», пожалуй, могут претендовать «Сахалин» и «Чита». Однако главный тренер сибиряков Андрей НЕДОРЕЗОВ опровергает наличие амбициозных планов. «Сейчас мы стараемся играть местными ребятами. И естественно, не все из них готовы играть в первом дивизионе», - говорит наставник «Читы». Амбиций много у «Сахалина», который планирует пригласить на тренерский мостик Евгения ХАРЛАЧЕВА, а такие фигуры, как правило, идут в регионы под конкретную задачу.

Проблема сегодня состоит в том, что до сих пор не ясно, кто будет нести ответственность за проваленный сезон 2011-2012, и кто встанет у руля клуба и команды. По сведениям «ЗР», не факт, что свой нынешний пост сохранит Андрей ДАНЮКОВ.

В то же время есть вероятность, что к управлению клубом вернется Анатолий БЕЗНЯК, при котором «Луч-Энергия» поднимался из второго дивизиона в премьер-лигу. Не определена на данный момент и кандидатура главного тренера. С большей долей вероятности, новым наставником станет Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, не побоявшийся на финише сезона доверить место в составе молодежи.

Теперь о грустном. Похоже, из «Луча-Энергии» образца первого дивизиона во втором дивизионе останется лишь Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ. 26-летний полузащитник Максим ФЕДОРОВ, выступавший за нашу команду в течение двух с половиной лет, подписал двухлетний контракт с московским «Торпедо». Заметим, что большую часть сезона 2011-2012 Максим пропустил из-за травм, сыграв за «Луч-Энергию» всего 15 матчей. В настоящее время на просмотре в «Торпедо» находится еще один полузащитник «Луча-Энергии», Юрий ГАЗИНСКИЙ, но вопрос о его переходе пока не решен.

Основной голкипер «Луча-Энергии» Александр КОТЛЯРОВ уже перешел в «Сибирь». «Он хочет играть в первой лиге, и условия здесь иные, нежели во второй», - отметил Андрей Данюков. Также в Новосибирске находится защитник Аслан ЗАСЕЕВ. 28-летний Котляров стал в сезоне 2011-2012 одним из лучших вратарей ФНЛ, пропустив в 34 матчах 26 мячей (в среднем 0,76 мяча за игру). 30-летний Засеев в минувшем сезоне провел 36 матчей (14 за «Черноморец» и 22 за «Луч-Энергия») и отметился в них пятью предупреждениями.

Лучший бомбардир «Луча-Энергия» (а еще главный мастер по нереализованным моментам) 28-летний нападающий Александр АЛХАЗОВ заключил долгосрочное соглашение с «Шинником». В минувшем сезоне Алхазов в 44 матчах (!) забил 8 мячей и запомнился двумя нереализованными пенальти в очень важном для желто-синих домашнем матче с «Химками» на финише сезона.

Что касается легионеров, то закончились контракты у старожила команды Матия КРИСТИЧА, украинца Дмитрия СЕМОЧКО и бразильца ДИЕГО. Французский нападающий ивуарийского происхождения Джонатан БЕЭ, забивший гол уже в первом матче за «Луч-Энергия», находится на просмотре в новичке премьер-лиги «Мордовии».

Еще одному украинцу, Денису ДЕДЕЧКО, сейчас подыскивают новую команду. «Как вариант: отдаем (Дедечко и Беэ) в аренду, а через год они вернутся в «Луч» в случае нашего выхода в первый дивизион», - сообщил в интервью «Дальневосточным ведомостям» Андрей Данюков.

Одним из возвращенцев может стать хавбек Евгений СКОБЛИКОВ, отданный ульяновской «Волге» в аренду перед самым закрытием зимнего трансферного окна.

Вернутся из аренды приморцы Артем МИХЕЕВ, Илья ПАХМУТОВ, Сергей ДУДКИН (оба – «Мостовик-Приморье»). Точно в клубе останутся и будут играть Александр Тихоновецкий, Денис КНИГА, Денис СЕЛИЩЕВ, Сергей ШАПОВАЛОВ и Дмитрий ТИХИЙ.

Отметим: до сих пор неясно, кто будет играть в зоне «Восток». Вполне возможно, что от участия в турнире откажется уссурийский «Мостовик-Приморье», финишировавший на втором месте. Причина все та же – финансирование. В то же время есть мизерный шанс на появление новичка. Президент Бурятии Вячеслав НАГОВИЦЫН дал поручение руководителю республиканского агентства по физической культуре и спорту по возрождению футбольного клуба «Селенга» (Улан-Удэ). Клуб должен уже в этом году принять участие во втором дивизионе.

Однако, как считают в федерации футбола Бурятии, осуществить эту идею в 2012 году невозможно. «Этот год мы все равно доигрываем в третьей лиге», - сообщил председатель федерации футбола Бурятии Виктор ГОРДЕЕВ. По его оценкам, содержание профессионального клуба обойдется республике минимум в 30 млн рублей в год, тогда как в 2012 году республика выделила на поддержку футбольного клуба лишь около 6 млн.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».