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У Вячеслава Фетисова появится музей
Строящийся концертно-спортивный комплекс во Владивостоке будет назван в честь одного из самых знаменитых хоккеистов в мире, сенатора от Приморья – Вячеслава Фетисова.
Кроме того, прославленный хоккеист принял решение отдать все свои награды, в том числе памятные перстни обладателя Кубка Стэнли, в музей хоккея, который будет создан при концертно-спортивном комплексе.
По проекту концертно-спортивный комплекс включает две ледовые арены, на каждой из которых можно проводить хоккейные матчи. При необходимости арены трансформируются в одно большое игровое поле.
Местные любители спорта надеются, что после завершения строительства команда Приморья будет активно продвигаться в большой хоккей. Возможно, к этому моменту решится вопрос об азиатской хоккейной лиге, о намерении создать которую было объявлено накануне на состоявшемся во Владивостоке выездном заседании Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения.
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