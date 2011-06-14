У Вячеслава Фетисова появится музей

Строящийся концертно-спортивный комплекс во Владивостоке будет назван в честь одного из самых знаменитых хоккеистов в мире, сенатора от Приморья – Вячеслава Фетисова.

Кроме того, прославленный хоккеист принял решение отдать все свои награды, в том числе памятные перстни обладателя Кубка Стэнли, в музей хоккея, который будет создан при концертно-спортивном комплексе.

По проекту концертно-спортивный комплекс включает две ледовые арены, на каждой из которых можно проводить хоккейные матчи. При необходимости арены трансформируются в одно большое игровое поле.

Местные любители спорта надеются, что после завершения строительства команда Приморья будет активно продвигаться в большой хоккей. Возможно, к этому моменту решится вопрос об азиатской хоккейной лиге, о намерении создать которую было объявлено накануне на состоявшемся во Владивостоке выездном заседании Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения.