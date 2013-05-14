БАСКЕТБОЛ: Огучи перебрался из Владивостока в чемпионат Испании

Защитник БК "Спартак-Приморье" Чемберлен ОГУЧИ продолжит карьеру в испанской "Гран-Канарии" (Лас-Пальмас), занимающей 7-е место после 33 туров регулярного чемпионата Испании.

27-летний игрок с нигерийским паспортом уже покинул Владивосток и в ближайшие дни должен присоединиться к своей новой команде. Последний матч чемпионата России с "Триумфом" он пропустил из-за травмы шеи, полученной в матче с УНИКСом.

Баскетбольный клуб "Гран Канария 2014" был основан в 1963 году, а в 1985 году клубу впервые удалось пробиться в Ассоциацию баскетбольных клубов, которая является высшим дивизионом чемпионата Испании. Начиная с 2001 года "Гран Канария 2014" остается постоянным участником стадии плей-офф в испанском высшем дивизионе. Клуб добился лучшего для себя результата в Ассоциации баскетбольных клубов Испании в сезоне 2010-2011 гг., заняв 5-е место.

Огучи пришел в "Спартак-Приморье" в феврале из команды D-лиги NBA Red Claws (Портленд) с контрактом на 3 месяца. "С экономической точки зрения это очень выгодная для нашего клуба сделка, - отмечал генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР. - Игрок едет играть и показать себя, а не урвать легких денег. Стоимость контракта с ним на уровне игроков Суперлиги, и чтонемаловажно он баскетболист достаточно хорошего уровня, что доказал на Олимпийских играх в Лондоне".

Стоит отметить, что с задачей "нагружать" кольцо соперника пластичный легионер справлялся, в среднем набирая15 очков за игру в матчах чемпионата России ПБЛ. В активе Огучи, в частности, 20 очков в победном домашнем матче против "Красных Крыльев", 29 очков в победном матче в Краснодаре против "Локомотива-Кубань", 23 очка в победном матче против "Спартака" в Санкт-Петербурге и 22 очка в матче за 3-е место Кубка России против "Енисея".

Возвращение Чемберлена во Владивосток маловероятно - приморцы сегодня как и год назад находятся в подвешенном состоянии, не зная, в каком турнире примут участие. Агенты нигерийца вряд ли будут ждать до последнего.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.spartakbasket.ru