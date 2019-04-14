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Главный тренер "Луча": "Как мы хотим выиграть матч, если у нас доктор ни разу не вышел на поле?"
Команда из Владивостока не может одержать победу уже восемь туров подряд
ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 13 апреля. Новосибирск. Стадион РФЦ «Заря», 1,1 тыс. зрителей. «Сибирь» (Новосибирск) – «Луч» (Владивосток) - 0:0
«Сибирь»: Киселев, Ларенц, Копаев, Аравин, Смирнов (Полюткин, 67), Азаров (Макаренко, 60), Свежов (Галыш, 78), Чеботару, Киреенко (Сафронов 71), Коржунов, Житнев.
«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Степанец, Павленко, Замалиев, Калугин (Насадюк, 46), Дзахов (Белунов, 78, Хлебородов, 90), Машнев (Кротов, 45), Гордиенко, Часовских.
Предупреждения: Полюткин (67) – Насадюк (58), Павленко (62), Белунов (82), Кротов (87).
Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер ФК «Сибирь»:
- Мы знали, что «Луч» очень хорошо обороняется и готовились к этой игре. Владея игровым преимуществом, не смогли забить хотя бы один гол. Пытались использовать фланги, но рослые защитники соперника не давали нам выигрывать мячи. Шансов остаться в ФНЛ остается все меньше, но команда не опускает рук и будет биться до последнего.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Обе команды решают определенные задачи. Мы стараемся залезть в десятку, «Сибирь» - сохранить прописку в ФНЛ. «Сибирь» сегодня нас превзошла по контролю мяча, но до опасности у ворот дело не доходило. Во втором тайме мы немного перестроились, была вынужденная замена. В итоге сумели две быстрых контратаки провести, с которых можно было забить гол. Но не получилось.
- Насколько матч показался вам грубым или жестким?
- Грубости как таковой не было. Я даже своим ребятам сказал в перерыве: «Как мы хотим выиграть матч, если у нас доктор ни разу не вышел на поле?» Во втором тайме появились хотя бы какие-то стыки.
Следующую игру «Луч» проведет 20 апреля в Томске против местной «Томи».
«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Спартак-2», единственный гол в матче в компенсированное время забил БАЗЕЛЮК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Сибирь»
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