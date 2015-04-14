"Спартак-Приморье" обыграл на выезде победителя регулярного чемпионата

Подопечные Эдуарда Сандлера начала плей-офф с уверенной победы в Самаре, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

13 апреля. Самара. Суперлига. 1/4 финала, первый матч. "Самара-СГЭУ" (Самара) - "Спартак-Приморье" (Владивосток) 82:97 (14:26, 18:27, 23:24, 27:20)

"Самара-СГЭУ": Варнаков – 16 очков, Пичкуров - 15, Кирдячкин -10, Мартынов - 15, Курцевич - 7.

"Спартак-Приморье": Герасименко – 24 очка, Нестеров – 17 (8 подборов), Глазырин – 16, Соловьев – 15 (10 подборов), Узинский – 8 (7 подборов), Самойленко – 6 (4 подбора), Попов – 4 (4 подбора), Зверков – 4, Артамонов – 3, Петров, Гетманов, Митюк.

"Спартак-Приморье" лишил победителя регулярного чемпионата преимущества своей площадки в первом раунде плей-офф Суперлиги. Преимущество приморцев после трех четвертей было настолько велико, что последние минтуты наша команда доигрывала резервистами.

Сергей ЗОЗУЛИН, главный тренер БК "Самара-СГЭУ":

- Установка на эту игру у нас была довольно простой. Самое главное – не проиграть в единоборствах с "большими", не проиграть свой щит. Но ничего из сказанного сделано не было. Но самое страшное – другое. Можно проиграть матч, но верить, что можно что-то исправить. Можно исправить технику, тактику, стратегию игры… Но за пару дней сделать из игрока бойца невозможно. Как можно играть в современный баскетбол, когда двое-трое твоих "больших" просто выпадают из игры? Поэтому результат закономерен.



Соперник гораздо лучше нас проявил все свои бойцовские качества. Они не показали ничего нового. Они просто проявили свой мужской характер, просто затолкали наших "больших": правильно выбирали позицию, толкались, лезли под щит и забивали.

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Ребята проделали огромную работу в защите. 55 очков за три четверти – это то, что мы хотели. Да, в последнем периоде "Самара" забила много, но я понимаю ребят: достаточно сложно сохранить концентрацию при "+25", когда сопернику уже нечего терять. Это всего лишь первая игра, мы помним опыт прошлого года, когда мы повели 1:0 с "Рязанью" и проиграли дома. Уверен, этот опыт для нас стал уроком. Мы наконец-то летим домой, где не были месяц. Ждем полный "Олимпиец". Уверен, болельщики помогут нам.

Остальные результаты первых матчей 1/4 финала плей-офф Суперлиги:

"Динамо" - "Рязань" 78:75

"Урал" - "ПАРМА" 85:72

"Новосибирск" - "ТЕМП-СУМЗ" 83:67

Ответный матч 1/4 финала "Спартак-Приморье" проведет во Владивостоке 16 апреля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК "Самара-СГЭУ".