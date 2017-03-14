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"Спартак-Приморье" обыграл "Самару"
Команда из Владивостока бьется за пятое место в регулярке
14 марта. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток, ДС «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Владивосток) – «Самара» (Самара) 72:69 (21:18, 14:16, 17:12, 20:23)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 14 очков (12 подборов), Ключников – 13, Матеюнас – 12 (5 передач), Белов – 7, Савельев - 7, Мартин – 3 (11 подборов).
«Самара»: Жуканенко – 17 очков, Зозулин – 11, Корчагин – 8, Головин - 6, Иванов – 6, Синегубов – 6.
Одну из лучших игр в сезоне выдал центровой приморцев Максим КРИВОШЕЕВ.
«Спартак-Приморье» расстался с американцем Джереми БАЙНУМОМ. Легионер был призван на роль разыгрывающего на подмену Андрею МАТЕЮНАСУ, но не справился с этой задачей.
Заключительный матч регулярного первенства «Спартак-Приморье» проведет на своей площадке 17 марта против «Рязани», сегодня уступившей в Южно-Сахалинске «Сахалину» 64:95.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье».
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