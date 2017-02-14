"Адмирал" потерпел сокрушительное поражение

Команда из Владивостока сломалась после четвертого пропущенного гола

13 февраля. КХЛ. Ярославль. «Арена-2000-Локомотив», 8 тыс. зрителей. «Локомотив» (Ярославль) - «Адмирал» (Владивосток) 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Броски: 34 (13+11+10) – 41 (11+15+15)

Голы:

1:0 Полунин (Ильенко, Локтионов, 1.04)

2:0 Накладал (Козун, 21.52, б.)

3:0 Галимов (Картаев, 39.05)

4:0 Локтионов (Полунин, 46.08)

5:0 Апальков (Коледов, 50.53)

5:1 Алексеев (Конев, Краснослободцев, 51.20)

6:1 Коледов (56.19).

«Адмирал» (4): Бобков; Блум – Бартулис, Казаков – Саюстов – Саболич; Волченков – Моррисонн, Плотников – Фисенко (2) – Александров; Земченок (2) – Конев, Макаренко – Райт – Жафяров; Курашов, Краснослободцев – Алексеев – Горшков, Ткачев.

Игра была первой в трехматчевой выездной серии, которой «Адмирал» завершает регулярный чемпионат. И после проигранного матча права на осечку у подопечных Александра АНДРИЕВСКОГО уже не осталось.

Стартовый натиск хозяев принес успех уже на второй минуте. Сработала домашняя заготовка в исполнении второго звена – Андрей ЛОКТИОНОВ выиграл вбрасывание в зоне «Адмирала», отпасовал на Артема ИЛЬЕНКО, который в касание переправил шайбу Александру ПОЛУНИНУ. Неотразимый бросок с кистей застал врасплох Игоря БОБКОВА.

Во втором периоде «Локомотив» продолжил распоряжаться на льду по-хозяйски, а выпады «моряков» особой опасности не таили. Ярославцы спокойно довели преимущество до 3:0 – сначала Якуб НАКЛАДАЛ реализовал большинство броском от синей линии, а на последней минуте периода Эмиль ГАЛЬМОВ, оставленный без опеки, переправил шайбу в пустой угол ворот.

После того, как на 47-й минуте Локтионов оформил дубль, исход матча сомнений уже не вызывал. «Адмиралу» удалось распечатать ворота Мурыгина лишь при счете 0:5.

Алексей КУДАШОВ, главный тренер ХК «Локомотив»:

- Всегда тяжело играем после перерыва, особенно когда многие игроки уезжают в сборные, поэтому не можем полноценно вместе готовиться. Ожидаемо тяжелое начало было, потом разбегались и игра пошла. Насторожило, что после забитых голов дали вольностей себе, очень много моментов соперник создал, наш вратарь сыграл здорово.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Соперника поздравляю с победой. Очки сейчас нужны всем, команды решают разные задачи – мы боремся за место в плей-офф, «Локомотив» - за более высокий посев. Нам немного не удался первый период, осторожно начали, дали много вольности хозяевам. До четвертого гола мы более-менее сражались, были моменты, четвертый гол нас надломил, после него соперника уже ничего не могло остановить. Нам надо проанализировать этот матч, у нас две игры впереди, надо приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф.

- В оставшихся играх вашей команде нужны очки, то есть будете бороться до конца, не так, как получилось сегодня после четвертой шайбы?

- Тренерский штаб приложит все усилия, чтобы такое больше не повторилось. При 0:3, в начале третьего периода, старались активно играть, были моменты в большинстве. Четвертая шайба придавила нас грузом.

- Как оцените Дениса АЛЕКСЕЕВА?

- Хорошо оценю, у парня есть голова. Надеюсь, он правильно распорядится тем, что у него сейчас есть.

После игрового дня «Адмирал» опережает «Сибирь» на три очка, но у преследователя матч в запасе. «Салават Юлаев» имеет в активе 82 очка, столько же, как и «Адмирал», но уступает по дополнительным показателям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Локомотив».



