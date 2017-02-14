Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" потерпел сокрушительное поражение
Команда из Владивостока сломалась после четвертого пропущенного гола
13 февраля. КХЛ. Ярославль. «Арена-2000-Локомотив», 8 тыс. зрителей. «Локомотив» (Ярославль) - «Адмирал» (Владивосток) 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Броски: 34 (13+11+10) – 41 (11+15+15)
Голы:
1:0 Полунин (Ильенко, Локтионов, 1.04)
2:0 Накладал (Козун, 21.52, б.)
3:0 Галимов (Картаев, 39.05)
4:0 Локтионов (Полунин, 46.08)
5:0 Апальков (Коледов, 50.53)
5:1 Алексеев (Конев, Краснослободцев, 51.20)
6:1 Коледов (56.19).
«Адмирал» (4): Бобков; Блум – Бартулис, Казаков – Саюстов – Саболич; Волченков – Моррисонн, Плотников – Фисенко (2) – Александров; Земченок (2) – Конев, Макаренко – Райт – Жафяров; Курашов, Краснослободцев – Алексеев – Горшков, Ткачев.
Игра была первой в трехматчевой выездной серии, которой «Адмирал» завершает регулярный чемпионат. И после проигранного матча права на осечку у подопечных Александра АНДРИЕВСКОГО уже не осталось.
Стартовый натиск хозяев принес успех уже на второй минуте. Сработала домашняя заготовка в исполнении второго звена – Андрей ЛОКТИОНОВ выиграл вбрасывание в зоне «Адмирала», отпасовал на Артема ИЛЬЕНКО, который в касание переправил шайбу Александру ПОЛУНИНУ. Неотразимый бросок с кистей застал врасплох Игоря БОБКОВА.
Во втором периоде «Локомотив» продолжил распоряжаться на льду по-хозяйски, а выпады «моряков» особой опасности не таили. Ярославцы спокойно довели преимущество до 3:0 – сначала Якуб НАКЛАДАЛ реализовал большинство броском от синей линии, а на последней минуте периода Эмиль ГАЛЬМОВ, оставленный без опеки, переправил шайбу в пустой угол ворот.
После того, как на 47-й минуте Локтионов оформил дубль, исход матча сомнений уже не вызывал. «Адмиралу» удалось распечатать ворота Мурыгина лишь при счете 0:5.
Алексей КУДАШОВ, главный тренер ХК «Локомотив»:
- Всегда тяжело играем после перерыва, особенно когда многие игроки уезжают в сборные, поэтому не можем полноценно вместе готовиться. Ожидаемо тяжелое начало было, потом разбегались и игра пошла. Насторожило, что после забитых голов дали вольностей себе, очень много моментов соперник создал, наш вратарь сыграл здорово.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Соперника поздравляю с победой. Очки сейчас нужны всем, команды решают разные задачи – мы боремся за место в плей-офф, «Локомотив» - за более высокий посев. Нам немного не удался первый период, осторожно начали, дали много вольности хозяевам. До четвертого гола мы более-менее сражались, были моменты, четвертый гол нас надломил, после него соперника уже ничего не могло остановить. Нам надо проанализировать этот матч, у нас две игры впереди, надо приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф.
- В оставшихся играх вашей команде нужны очки, то есть будете бороться до конца, не так, как получилось сегодня после четвертой шайбы?
- Тренерский штаб приложит все усилия, чтобы такое больше не повторилось. При 0:3, в начале третьего периода, старались активно играть, были моменты в большинстве. Четвертая шайба придавила нас грузом.
- Как оцените Дениса АЛЕКСЕЕВА?
- Хорошо оценю, у парня есть голова. Надеюсь, он правильно распорядится тем, что у него сейчас есть.
После игрового дня «Адмирал» опережает «Сибирь» на три очка, но у преследователя матч в запасе. «Салават Юлаев» имеет в активе 82 очка, столько же, как и «Адмирал», но уступает по дополнительным показателям.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Локомотив».
Новости тематики
- "Адмирал" потерпел сокрушительное поражение
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
- "Адмирал" не сумел "умереть" в Новосибирске
- "Спартак-Приморье" остался без Кубка России
- Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца
- "Адмирал" потерпел поражение от аутсайдера при неважном судействе
- "Луч-Энергия" начнет подготовку к сезону со спаррингов с командами из Казахстана
- "Спартак-Приморье" не прошел испытания Новосибирском
- "Луч-Энергия" направился в Турцию без зарплаты
- "Спартак-Приморье" получил усиление из лиги ВТБ, расстался с Агаповым
Новости раздела
- "Адмирал" потерпел сокрушительное поражение
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
- "Луч-Энергия" продолжает побеждать, не получая зарплаты
- "Спартак-Приморье" второй раз в сезоне обыграл "Урал"
- "Луч-Энергия" начал сбор в Турции с победы над казахами
- "Амур" помог "Адмиралу", обыграв "Сибирь"
- "Адмирал" не сумел "умереть" в Новосибирске
- "Спартак-Приморье" остался без Кубка России
- Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца
- "Адмирал" потерпел поражение от аутсайдера при неважном судействе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Часть Приморья из-за глобального потепления уйдет под воду (карта)
- Крупный приморский продавец электроники увлекся строительством
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Автодилеры в Приморье избавляются от проблемных иномарок с дисконтом
- Владивосток сравнили со старой дачей
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
Ничего страшного лишний раз показали что являются обычной дворовой командой. А Миклуха пусть сердечные глотает пачками глядя на свой проект.