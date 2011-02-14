Федерация тхэквондо WTF Владивостока переходит на электронное судейство за счет личных средств президента.

Во Владивостоке состоялся чемпионат и первенство города-2011 по тхэквондо WTF. В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из всех 11 городских клубов Федерации. По итогам соревнований определены члены сборной города для участия в чемпионате Приморского края, который состоится в апреле-мае.

На прошедших соревнованиях впервые в Приморском крае было опробовано, хотя и не в полной форме, принципиально новое судейство с помощью электронной системы, разработанной южнокорейской фирмой LAJUST.

- Система электронного судейства призвана исключить человеческий фактор и тем самым значительно снизить количество судейских ошибок, - пояснил «ЗР» президент Федерации тхэквондо WTF Владивостока Денис ЛЕБЕДЕВ.

Для судьи зачастую главное – это услышать хлопок от удара по протектору. Увидеть далеко не всегда получается – скорость высока, да и ракурс не всегда подходящий. Поэтому нередко засчитываются резкие удары по защитным накладкам на руках бойца.

Электроника позволяет полностью исключить подобные судейские ошибки. Лишь когда датчик на стопе спортсмена не менее чем на 70% коснется датчика на жилете его противника, причем с определенной силой, тогда электроника засчитает удар, приняв сигнал по беспроводной связи. Сила удара срабатывания устанавливается в компьютерной программе, где нужно лишь указать возраст и вес бойцов.

Тхэквондисты всего мира начали активно переходить на электронное судейство, в том числе и в России. Например, последний чемпионат страны, состоявшийся во Владикавказе, прошел по электронной системе судейства. Надо отметить, что многие фавориты потерпели поражение. Преимущество получили спортсмены с лучшей техникой нанесения ударов и имевшие опыт боя в электронных жилетах. У приморских тхэквондистов пока такого опыта не было, и они оказались в заведомо более трудном положении.

Пока закуплен только один комплект оборудования для электронного судейства, причем на личные деньги Дениса Лебедева. Комплект включает два специальных жилета со встроенными датчиками по $600 каждый, компьютер, судейские джойстики и специальную компьютерную программу. Весь комплект обошелся президенту Владивостокской Федерации тхэквондо WTF в $4 тыс. Но нужен хотя бы еще один комплект, чтобы можно было полноценно проводить хотя бы соревнования. Хотя, по-хорошему, такие комплекты должны быть в каждой команде, чтобы спортсмены могли в них тренироваться. Решение проблемы упирается в деньги.

Бюджет обещает помочь, но его средства можно использовать лишь на командировки, то есть поездки команд на соревнования. А вот на закупку оборудования бюджетные средства тратить нельзя. Так что тхэквондистам приходится рассчитывать лишь на собственные силы, да на возможных спонсоров. Но без современной техники приморцы могут потерять свои позиции в российском тхэквондо.