Владивостокский "Адмирал" в Риге выиграл у местного "Динамо"

Для команды из Владивостока это четвертая победа в пяти последних матчах.

13 января. Рига, "Арена Рига", 6,240 тыс. зрителей. "Динамо" - "Адмирал" (Владивосток) 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).

0:1 – Ходжмэн (Пайетт, Бочаров) – 10:04 (5x4).

0:2 – Антропов (Соколов, Никитенко) – 29:06.

0:3 – Ходжмэн – 37:36 (4x5).

0:4 – Грачёв (Шюц) – 42:04.

0:5 – Никитенко – 45:59.

1:5 – Сотниекс (Госса, Редлихс) – 50:17 (4x5).

2:5 – Сотниекс (Ниживий, Уилсон) – 53:36 (5x4).

Вратари: Телльквист – Иванников.

Броски: 32 (9-13-10) – 21 (9-6-6).

Вбрасывания: 34 (13-9-12) – 32 (10-13-9).

Штраф: 4 (2-0-2) – 18 (12-4-2).

И вновь одним из лучших в составе "Адмирала" стал Джастин Ходжмэн, оформивший дубль. При этом первую свою шайбу канадец забросил в большинстве, а вторую в меньшинстве.

После этого матча наша команда отстает от челябинского "Трактора" на одно очко.

Тем временем "Адмирал" расстался с нападающим Сергеем Леснухиным, информирует официальный сайт КХЛ. Леснухин перешел в "Адмирал" в рамках драфта расширения, а до этого выступал за "Витязь". В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей и набрал в них 4 (1+3) очка.

Хабаровский "Амур" в Москве проиграл ЦСКА 0:3.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Динамо" (Рига).