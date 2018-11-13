Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
Для приморцев это пятое поражение подряд
Хоккей. КХЛ, регулярный чемпионат. 12 ноября. Череповец. «Ледовый дворец», 2,7 тыс. зрителей. «Северсталь» (Череповец) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
«Северсталь» (4): Фурх (2); Кулда (2) – Куляш, Григоренко – Коротков – Вовченко; Корнеев – Лекомцев, Лапин – Трубачев – Гераськин; Веревкин – Калашников, Монахов – Карлин – Захарчук; Рыбин – Юньков – Щербина, Кодола.
«Адмирал» (22): Красоткин (2) (Серебряков-буллиты); Козловский (2) – Угольников (2), Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов (2); Мищенко (12) – Таталин, Коньков – Вихарев – Бутузов; Кубат – Таратунин, Яковлев – Полак – Говорка; Глазачев – Мерескин (2) – Воронин.
Голы:
0:1 Глазачев (06:29)
1:1 Трубачев (Гераськин, 57:37)
2:1 Трубачев – победный буллит
Броски:43 (13+14+14+2) – 21 (7+4+8+2)
Накануне игры в отставку был отправлен главный тренер «Северстали» Александр ГУЛЯВЦЕВ. И, как часто бывает в таких случаях, дебютный матч для сменившего его Павла ТОРГАЕВА оказался победным.
Началась встреча с для «Адмирала» очень хорошо - Константин ГЛАЗАЧЕВ решился на бросок из-за ворот и шайба от щитков Доминика ФУРХА срикошетила в сетку. «Северсталь» в каждом из периодов имела внушительный перевес по броскам в створ (13-7, 14-4, 14-8), на пять минут больше соперника гостила в чужой зоне, но забросить смогла лишь за несколько минут до конца основного времени. Юрий ТРУБАЧЕВ убежал один на один с вратарем «моряков» Дмитрием КРАСОТКИНЫМ и перевел игру в овертайм. Он же стал автором решающей шайбы в серии послематчевых буллитов, став творцом первой победы «Северстали» за последние пять матчей.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Поздравляю «Северсталь» с победой. Наша игра была напряженная, мы забросили первую шайбу, играли как бы неплохо, но подспудно словно было желание дотерпеть, доиграть до конца. Увы, обидно, что не дотерпели. Грубейшая ошибка наших защитников. Стали подключаться в атаку, оставили за спиной одного соперника. На последних минутах такое делать непростительно. Мы, конечно, на своих ошибках учимся, много игр проиграли в концовках, учимся, учимся, но пока что-то не научились. Придется жестко поговорить с этими товарищами, такого повторяться не должно. Надо играть до конца, полностью выполняя игровое задание.
Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Северсталь»:
- Во-первых, хочется поблагодарить нашу команду за то, что продемонстрировали самоотдачу и веру в успех. Игра была очень боевая, командам нужны очки. Сейчас в лиге никто просто так уступать не будет, и мы готовились к этому матчу очень серьезно.
- Как команда отреагировала на уход главного тренера, и была ли у вас уже встреча с руководством? Были ли поставлены задачи перед вами и командой?
- Наверное, у команды появилось больше собранности. Вообще, это все было неожиданно. Ни команда, ни я не ожидали этого. С руководством встреча была, но никаких конкретных задач не было. Сказали работать и выправлять ситуацию.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Северсталь»
Новости тематики
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
Новости раздела
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок