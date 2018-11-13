"Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги

Для приморцев это пятое поражение подряд

Хоккей. КХЛ, регулярный чемпионат. 12 ноября. Череповец. «Ледовый дворец», 2,7 тыс. зрителей. «Северсталь» (Череповец) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

«Северсталь» (4): Фурх (2); Кулда (2) – Куляш, Григоренко – Коротков – Вовченко; Корнеев – Лекомцев, Лапин – Трубачев – Гераськин; Веревкин – Калашников, Монахов – Карлин – Захарчук; Рыбин – Юньков – Щербина, Кодола.

«Адмирал» (22): Красоткин (2) (Серебряков-буллиты); Козловский (2) – Угольников (2), Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов (2); Мищенко (12) – Таталин, Коньков – Вихарев – Бутузов; Кубат – Таратунин, Яковлев – Полак – Говорка; Глазачев – Мерескин (2) – Воронин.

Голы:

0:1 Глазачев (06:29)

1:1 Трубачев (Гераськин, 57:37)

2:1 Трубачев – победный буллит

Броски:43 (13+14+14+2) – 21 (7+4+8+2)

Накануне игры в отставку был отправлен главный тренер «Северстали» Александр ГУЛЯВЦЕВ. И, как часто бывает в таких случаях, дебютный матч для сменившего его Павла ТОРГАЕВА оказался победным.

Началась встреча с для «Адмирала» очень хорошо - Константин ГЛАЗАЧЕВ решился на бросок из-за ворот и шайба от щитков Доминика ФУРХА срикошетила в сетку. «Северсталь» в каждом из периодов имела внушительный перевес по броскам в створ (13-7, 14-4, 14-8), на пять минут больше соперника гостила в чужой зоне, но забросить смогла лишь за несколько минут до конца основного времени. Юрий ТРУБАЧЕВ убежал один на один с вратарем «моряков» Дмитрием КРАСОТКИНЫМ и перевел игру в овертайм. Он же стал автором решающей шайбы в серии послематчевых буллитов, став творцом первой победы «Северстали» за последние пять матчей.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Поздравляю «Северсталь» с победой. Наша игра была напряженная, мы забросили первую шайбу, играли как бы неплохо, но подспудно словно было желание дотерпеть, доиграть до конца. Увы, обидно, что не дотерпели. Грубейшая ошибка наших защитников. Стали подключаться в атаку, оставили за спиной одного соперника. На последних минутах такое делать непростительно. Мы, конечно, на своих ошибках учимся, много игр проиграли в концовках, учимся, учимся, но пока что-то не научились. Придется жестко поговорить с этими товарищами, такого повторяться не должно. Надо играть до конца, полностью выполняя игровое задание.

Павел Торгаев, и.о. главного тренера ХК «Северсталь»:

- Во-первых, хочется поблагодарить нашу команду за то, что продемонстрировали самоотдачу и веру в успех. Игра была очень боевая, командам нужны очки. Сейчас в лиге никто просто так уступать не будет, и мы готовились к этому матчу очень серьезно.

- Как команда отреагировала на уход главного тренера, и была ли у вас уже встреча с руководством? Были ли поставлены задачи перед вами и командой?

- Наверное, у команды появилось больше собранности. Вообще, это все было неожиданно. Ни команда, ни я не ожидали этого. С руководством встреча была, но никаких конкретных задач не было. Сказали работать и выправлять ситуацию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Северсталь»