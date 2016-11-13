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"Луч-Энергия" потерпел сокрушительно фиаско
Приморская команда на своем поле вчистую уступила «Соколу»
13 ноября. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо», 850 зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Сокол» (Саратов) 0:3 (1:0). Голы: Галыш (2), Дудолев (37), Паштов (90+1).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Пискунов, Коломыц (Голубев, 46), Попов, Насадюк, Грицаенко, Пономаренко (Килин, 27), Гриднев, Машнев (Михалев, 40), Носов, Столбовой.
«Луч-Энергия» после триумфального выезда в Воронеж выдал одну из худших игр в сезоне, уступив сопернику прежде всего в центре поле. Быстрый гол уже на второй минуте после потери мяча ПОНОМАРЕНКО в центре поля сломал ранее не дававшую сбоев игровую модель Константина ЕМЕЛЬЯНОВА. Затем последовал еще один провал в защите, а под занавес первого тайма ворота ГАВРИЛОВА выручила штанга. Тем не менее, после перерыва хозяевам удалось взвинтить темп, в том числе благодаря старанию МИХАЛЕВА, но мяч в ворота саратовцев упорно не шел. Уже в компенсированное время гости реализовали штрафной прямо по центру ворот. «Сокол» первый раз в сезоне забил три мяча.
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Сибирь» 2:0. Оба мяча на счету бывшего игрока «Луча» КАЗАНКОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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