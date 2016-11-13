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"Адмирал" уже четвертый раз подряд не смог справиться с латышами
Приморская команда проиграла в Риге, несмотря на дубль Сигарева
12 ноября. Лиепая, ЛД «Олимпийский», 1,7 тыс. зрителей. «Динамо» (Рига) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
1:0 – Кулда (Пуяц) – 05:10.
2:0 – Мейя (Редлихс К., Толузаков) – 10:05.
3:0 – Пуяц (Маллен, Кулда) – 20:32.
3:1 – Сигарев (Ткачев, Райт) – 23:20.
3:2 – Сигарев (Ткачев) – 26:22.
Вратари: Калниньш – Бобков.
Броски: 31 (16-10-5) – 31 (6-11-14).
Вбрасывания: 32 (8-14-10) – 33 (13-7-13).
Штраф: 14 (12-2) – 16 (0-4-12).
«Адмирал» (14+2 к.ш.): Бобков (58:10-59:31, 59:39); Бартулис – Висневский (14), Акесон – Саюстов – Саболич; Григорьев – Гавриленко, Ткачев – Фисенко – Сигарев; Мнацян – Земченок, Горшков – Райт – Краснослободцев; Курашов, Барбашев – Макаренко – Воронин, Яковлев.
«Амирал» провалил начало встречи, пропустив три шайбы за 21 минуту, затем до второго перерыва отквитал две шайбы усилиями Андрея СИГАРЕВА, оформившего дубль. В заключительном периоде ворота обеих команд остались сухими. Для рижан это третья победа в четырех матчах, «Адмирал» уступил второй раз подряд.
Нормунд СЕЙЕЙС, главный тренер ХК «Динамо» (Рига):
- Ставили задачу активно начать первый период, что у нас и получилось. В Лиепае маленькая площадка, нужно играть активней. Во втором периоде сами себе усложнили жизнь, но в третьем дотерпели. Молодцы, три очка есть, а это самое главное.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Мы проспали первый период. «Динамо» двигалось быстрей, моментов создавали больше – это стало ключевым по итогам встречи. Этого отрезка нам и не хватило. Потом, когда петух клюнул в одно место, побежали, но соперник грамотно оборонялся. Да, моменты у нас были, могли сравнять, но, считаю, что уступили, потому что плохо вошли в игру.
– Когда вернется Блум, и как это отразится на игровом времени Бартулиса?
– Вернется, когда будет здоров. Мы рассчитываем, что в течении трех, четырех недель. На игровое время Оскарса никогда не влияло наличие в составе Джонатона, не думаю, что его станет меньше (пресс-служба ХК «Адмирал»).
Хабаровский «Амур» в Минске проиграл местному «Динамо» 0:3.
После этого матча «Адмирал» занимает 6-е место на «Востоке» с 43 очками в активе. На одно очко меньше у «Куньлунь Ред Стар», но китайский клуб имеет матч в запасе.
Следующий матч «Адмирал» проведет на своей площадке 15 ноября против новокузнецкого «Металлурга».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Динамо» (Рига».
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