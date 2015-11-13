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"Адмирал" одержал победу в Новокузнецке
Второй в сезоне «сухарь» на счету Бобкова, первую шайбу забросил вернувшийся Угаров, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
12 ноября. Новокузнецк, «ДС кузнецких металлургов». 2,8 тыс. зрителей. «Металлург» (Новокузнецк) – «Адмирал» (Владивосток) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).
«Металлург»: Кареев; Лямкин – Манухов, Казаков – Стоа – Капризов; Куклев – Постников, Комаристый – Коусал – Орлов; Глебов – Фэйрчайлд, Митряков – Романов – Другов; Амиров – Скутар, Караваев – Разумов – Макаренко.
«Адмирал»: Бобков; Бартулис (к) – Блум, Макаров – Кузнецов – Подшендялов; Рафиков – Земчёнок, Бергфорс – Саюстов – Александров; Космачев – Мнацян, Фисенко – Дугин – Лугин; Лисов, Угаров– Мамин – Горшков, С. Альшевский.
0:1 – Угаров – 16:32.
0:2 – Кузнецов (Лугин) – 17:31.
Вратари: Кареев – Бобков.
Броски: 27 (9-8-10) – 23 (7-8-8).
Штраф: 4 (4-0-0) – 8 (0-4-4).
Для «Металлурга» это девятое поражение подряд. Счет открыл Алексей Угаров, проводивший свой первый матч в чемпионате после травмы. Выкатившись из-за ворот, нападающий «Адмирала» завез шайбу в пустой угол, чему поспособствовал конек защитника Кэйда ФЭЙРЧАЛДА. Через минуту один из снайперов «моряков» Александр КУЗНЕЦОВ технично поставил точку в матче, переиграв голкипера хозяев в близком бою. В третьем периоде хозяева без малого четыре минуты провели в большинстве, но ничего не смогли сделать с БОБКОВЫМ и Ко.
Николай СОЛОВЬЕВ, главный тренер ХК «Металлург» (Новокузнецк):
- Я не могу дать оценку, почему команда выглядела так безобразно в движении. Не пойму, что сегодня творилось на площадке. Кто играл, во что играли… Приношу извинения болельщикам за то безобразие, которое сегодня сотворили. Сейчас приглашу на разговор капитана команды. Будем приходить к какому-то решению
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
– Сегодня была не очень зрелищная игра. Для нас это был первый матч после перерыва, игровой практики не было. Так что тяжело вкатывались сегодня. Здорово, что забили в конце первого периода. Второй период прошел на встречных курсах, а в третьем периоде ключевым стало то, что выстояли в меньшинстве, когда играли четыре минуты подряд.
Хабаровский «Амур» в Новосибирске разгромил «Сибирь» 7:0, по голу забили браться УШЕНИНЫ.
После победы в Новокузнецке «Адмирал» закрепился на 8-ой строчке турнирной таблицы на «Востоке», имея в активе 43 очка. У «Амура» 38 очков.
Cледующий матч наша команда проведет в Астане проти "Барыса" 14 ноября.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Металлург» (Новокузнецк).
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