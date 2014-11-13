"Спартак-Приморье" во Владивостоке едва не обыграл "Рязань"

Подопечные Эдуарда Сандлера провалили первую половину игры, но совершили маленький подвиг во второй

13 октября. Владивосток. С/к "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Рязань" (Рязань) 79:82 (9:23, 19:23, 21:21, 30:15)

"Спартак-Приморье": Моргунов – 20 очков (5 подборов), Голяхов – 19 (2 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Соловьев – 16 (9 подборов, 1 передача, 1 перехват), Нестеров – 10 (8 подборов, 4 передачи), Узинский – 6 (6 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Зверков – 5 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Самойленко – 3 (3 подбора, 1 передача), Гетманов, Лавников (1 подбор), Митюк.

Обновленный "Спартак-Приморье" в четверг повторил с точностью до наоборот предыдущий матч с московским "Динамо". На этот раз спартаковцы безвольно играли 25 стартовых минут, а затем затеяли успешную игру в догонялки, едва не завершившуюся победой.

В матче против "Динамо" "Спартак-Приморье" начал с 9:1 в свою пользу, в противостоянии с "Рязанью" с… 2:11. Зато в заключительном периоде наша команда показала себя в самой красе. И улыбнись удача Дмитрию УЗИНСКОМУ при исполнении второго трехочкового подряд, кто знает, на чьей стороне была бы победа. А пока "Спартак-Приморье" второй раз подряд уступает на своей площадке команде под руководством бывшего своего игрока Дениса ТИМАКОВА (первое поражение датируется плей-офф прошлого года). Но, честно сказать, спартаковцы на финише были хороши. Пусть только 12 минут, но каких!

Эдуард Сандлер, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Очевидно, что мы провалили начало игры, установка была совершенно иная. Конечно, я обращал внимание команды на то, что хорошее настроение после победы над "Динамо" нужно забыть. "Рязань" действовала грамотно, понимала наше преимущество под щитом, решила играть зонную защиту с самого начала игры, тем самым, немного ввела нас в ступор, мы знали, что нужно делать, но наши нападающие не доводили мяч большим, а когда удавалось довести мяч, центровые не добирали свои очки из элементарных ситуаций. Счет после первой четверти – 9:23, этот гандикап и пришлось отыгрывать весь матч. В дальнейшем все получалось, многое проходило через Никиту МОРГУНОВА, все работало, но многие в этой команде не способны выдавать два-три-четыре матча подряд на одном уровне. Я изначально был готов к этому. Не стоит ждать фееричной игры каждый день от Алексея НЕСТЕРОВА, Даниил СОЛОВЬЕВ плохо провел матч. Все их хорошие игры - это выстрелы, пока стабильности нет. Сегодня лидеры не показали ту игру, которая от них требуется, чтобы рассчитывать на победу.

Плюс молодые игроки совсем не помогают в сложные моменты: Дмитрий УЗИНСКИЙ выпал из игры, отбегав 32 минуты без единого двухочкового броска, Зверков не делал то, что может, собрав только 2 подбора. Алексею ГОЛЯХОВУ было сложно против такой агрессивной защиты: было большое количество потерь, не такое большое количество атак, которое он должен совершать.

У "Спартака-Приморье" пока еще нет определенного уровня и определенного класса. Наша игра – это самоотдача в каждом эпизоде, когда наши лидеры показывают свою лучшую игру. В игру нас вернул Никита Моргунов, еще раз показав, что боец до мозга костей, повел за собой ребят.

Мы понимаем, что не можем мы так играть перед своими болельщиками, поэтому ребята, несмотря на счет, бегут, отдаются, борются, и к какому-ту положительному исходу это приводит. Спасибо за поддержку, она ощущалась. Удалось затащить "Рязань" в концовку, где был шанс. Концовка - это всегда лотерея, кто-то попал, кто-то промазал, кто-то подобрал, кто-то нет. Мы сегодня проиграли. Но была команда, все боролись, никто не опустил руки, это главное. Работаем дальше.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"