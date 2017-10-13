"Адмирал", сменив тренера, победил в Новосибирске

Это первая в истории победа клуба из Владивостока над «Сибирью»

12 октября. КХЛ. Новосибирск, ЛДС «Сибирь», 7 тыс. зрителей. «Сибирь» (Новосибирск) - «Адмирал» (Владивосток) 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).

«Сибирь» (10): Салак (Красиков, 25:55-58:27); Наумов – Верещагин, Сигарев – Закриссон – Бергстрем (2); Демидов – Игнатович, Энеруд – Энлунд (6) – Коньков; Алексеев – Беляков, Зырянов (2) – Шаров – Санников; Ермаков, Первушин – Основин – Ткаченко.

«Адмирал» (12+2 к.ш.): Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Саюстов – Александров; Моррисонн (2) – Курашов, Григоренко – Макаренко – Бутузов (2); Мнацян (4) – Земченок, Казаков – Райт – Жафяров; Саболич (2) – Махановский (2) – Манукян.

Броски: 32 (9+12+11) – 22 (11+8+3)

Голы:

0:1 Ткачев (Райт, Александров, 14:36, бол.)

0:2 Саюстов (Бутузов, 19:00)

1:2 Ермаков (23:31, бол.)

1:3 Макаренко (Курашов, Моррисон, 24:47)

1:4 Ткачев (Блум, Бутузов, 35:09-бол)

2:4 Бергстрем (Основин, 36:01)

«Адмирал» одержал первую победу под руководством шведа Фредерика СТИЛЛМАНА, прервав серию из двух поражений. Дублем отметился ТКАЧЕВ, от которого в этом сезоне ждут именно такой игры. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.

Павел ЗУБОВ, главный тренер ХК «Сибирь»:

- Хочу извиниться перед болельщиками. Беру всю вину на себя. Я всё сказал команде и генеральному менеджеру. Завтра будем принимать решения.

Тяжело это назвать игрой, как и то, что вся команда показала. Это даже цирком не назовешь. Цирк - это красочное веселое зрелище, которое любят дети. После игры СКА не было никаких предпосылок к такой игре. В Уфе как будто волшебной палочкой махнули. Там еще можно было понять, четвёртая игра. Завтра будет серьезный разговор со всеми: со мной, с командой. Будем смотреть.

Фредерик Стиллман, и.о. главного тренера ХК «Адмирал»:

- В последнее время много давления на результат. Ребята вышли с характером и бились до конца. Наработали на три очка — это самое главное. Все знают, что «Адмирал» до этого ни разу не выигрывал в Новосибирске. Мы ожидали, что «Сибирь» выйдет с хорошим настроем и будет играть быстро. Тактику после отставки АНДРИЕВСКОГО мы особо не меняли. Просто продолжали проводить работу над определенными моментами. Мы хотели, чтобы ребята играли с большим настроем. Легионеры, как и все остальные ребята, бились. Важно было, чтобы все работали. Я горжусь командой.

После победы в Новосибирске «Адмирал» остался на 12-ой строчке «Востока», имея в активе 20 очков. У хабаровского «Амура» на два очка больше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Сибирь»