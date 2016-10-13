Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
Очередной титул гонщик команды «Восток» завоевал на родном треке
12 октября во Владивостоке прошел финал Личного чемпионата России 2016 года. Победителем, ожидаемо стал гонщик команды «Восток» Григорий ЛАГУТА, одержавший пять побед в пяти заездах! Второе место занял Андрей КУДРЯШОВ, бронза у Рената ГАФУРОВА (оба представляют «Мега-Ладу» из Тольятти).
По ходу гонки уже после первого заезда из дальнейшей борьбы фактически выбыл один из главных фаворитов Артем ЛАГУТА, который пришел к финишу лишь на третьем месте. А в восьмом заезде брат победителя еще и сошел с гонки. В итоге Лагута-младший набрал 7 очков и занял лишь девятое место.
Отметим, что Григорий Лагута незадолго до чемпионата продлил контракт с польским РОВ Рыбник еще на один год.
Результаты:
1. Григорий Лагута (Владивосток) (3,3,3,3,3) 15
2. Андрей Кудряшов (Тольятти) (3,3,2,3,3) 14
3. Ренат Гафуров (Тольятти) (2,3,2,2,2) 11
4. Павел Лагута (Владивосток) (1,3,3,1,2) 10
5. Виктор Кулаков (Балаково) (3,2,0,1,3) 9
6. Глеб Чугунов (Тольятти) (2,2,1,3,1) 9
7. Вадим Тарасенко (Владивосток) (3,0,2,2,1) 8
8. Роман Лахбаум (Тольятти) (2,2,3, СХ,0) 7
9. Артем Лагута (Владивосток) (1,СХ,3,2,1) 7
10. Илья Чалов (Балаково) (1,2,1,1,2) 7
11. Михаил Литвинов (Тольятти) (0,1,0,2,3) 6
12. Владимир Бородулин (Балаково) (1,1,1,3,0) 6
13. Денис Гизатуллин (Октябрьский) (0,1,2,1,1) 5
14. Сергей Логачев (Сахалин) (2, ИС,-,-,-) 2
15. Глеб Шевченко (Сахалин) (СХ, 0, СХ, СХ, 2) 2
16. Марк Карион (Владивосток) (1,1,0,0,ИС) 2
17. Сергей Даркин (Тольятти) (0,П,-,-,-) 0
18. Владимир Морозов (Балаково) НС
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
- "Адмирал" продолжает летать на качелях
- "Адмирал" прошелся катком по китайской команде
- "Луч-Энергия" приобрел игрока сборной Молдавии
- "Луч-Энергия" продолжил беспроигрышную серию
- Обновленный "Адмирал" рассчитывает пройти дальше первой стадии плей-офф
- "Луч-Энергия" начал новый сезон с победы над "Мордовией"
- "Луч-Энергия" отгрузил 13 мячей в ворота белорусского "Молодечно"
- Ребята из Владивостока примут участие в международных соревнованиях по подводной робототехнике
Новости раздела
- Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею
- футбольный клуб "Луч-Энергия" нарвался на новые штрафы
- "Адмирал" одержал четвертую победу подряд
- "Луч-Энергия" проиграл "Тамбову"
- "Спартак-Приморье" проиграл стартовый матч "Сахалину" 77:91
- Сегодня "Спартак-Приморье" проведет стартовый матч Суперлиги на выезде с "Сахалином"
- Бывший главный тренер "Луча" Сергей Павлов может возглавить "СКА-Хабаровск"
- "Адмирал" дома пока не проигрывает
- Во Владивостоке состоится финал кубка города по велоспорту-маунтинбайку
- Вратарь "Адмирала" дебютировал в НХЛ за "Чикаго Блэкхокс"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев возвращает себе Владивосток
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова