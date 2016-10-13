Приморец Григорий Лагута стал четырехкратным чемпионом России по спидвею

Очередной титул гонщик команды «Восток» завоевал на родном треке

12 октября во Владивостоке прошел финал Личного чемпионата России 2016 года. Победителем, ожидаемо стал гонщик команды «Восток» Григорий ЛАГУТА, одержавший пять побед в пяти заездах! Второе место занял Андрей КУДРЯШОВ, бронза у Рената ГАФУРОВА (оба представляют «Мега-Ладу» из Тольятти).

По ходу гонки уже после первого заезда из дальнейшей борьбы фактически выбыл один из главных фаворитов Артем ЛАГУТА, который пришел к финишу лишь на третьем месте. А в восьмом заезде брат победителя еще и сошел с гонки. В итоге Лагута-младший набрал 7 очков и занял лишь девятое место.

Отметим, что Григорий Лагута незадолго до чемпионата продлил контракт с польским РОВ Рыбник еще на один год.

Результаты:

1. Григорий Лагута (Владивосток) (3,3,3,3,3) 15

2. Андрей Кудряшов (Тольятти) (3,3,2,3,3) 14

3. Ренат Гафуров (Тольятти) (2,3,2,2,2) 11

4. Павел Лагута (Владивосток) (1,3,3,1,2) 10

5. Виктор Кулаков (Балаково) (3,2,0,1,3) 9

6. Глеб Чугунов (Тольятти) (2,2,1,3,1) 9

7. Вадим Тарасенко (Владивосток) (3,0,2,2,1) 8

8. Роман Лахбаум (Тольятти) (2,2,3, СХ,0) 7

9. Артем Лагута (Владивосток) (1,СХ,3,2,1) 7

10. Илья Чалов (Балаково) (1,2,1,1,2) 7

11. Михаил Литвинов (Тольятти) (0,1,0,2,3) 6

12. Владимир Бородулин (Балаково) (1,1,1,3,0) 6

13. Денис Гизатуллин (Октябрьский) (0,1,2,1,1) 5

14. Сергей Логачев (Сахалин) (2, ИС,-,-,-) 2

15. Глеб Шевченко (Сахалин) (СХ, 0, СХ, СХ, 2) 2

16. Марк Карион (Владивосток) (1,1,0,0,ИС) 2

17. Сергей Даркин (Тольятти) (0,П,-,-,-) 0

18. Владимир Морозов (Балаково) НС

Газета «Золотой Рог», Владивосток