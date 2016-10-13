футбольный клуб "Луч-Энергия" нарвался на новые штрафы

Команду из столицы Приморья наказали рублем за рекламные площади

ФК «Луч-Энергия» после проигранного матча с «Тамбовом» лишился 25 тыс. рублей. На такую сумму Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании оштрафовал приморский клуб в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

Приморскому клубу вменили следующие нарушения: рекламно-информационное панно полностью не заполнено рекламой (штраф в размере 10 тыс. рублей); на билетах отсутствует реклама партнеров/спонсоров первенства сезона 2016-2017 годов (5 тыс. рублей); не согласованно с ФНЛ размещение рекламных баннеров на второй линии (10 тыс. рублей).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"