В столице Приморья состоится турнир по спортивному преферансу

16 октября во Владивостоке пройдет турнир по спортивному преферансу.

Четверо лучших игроков по результатам трех туров попадут в финал, где разыграют призовой фонд и звание победителя. Базовая разновидность преферанса – Питер. Ареной борьбы станет уютный зал ресторанного комплекса «Рестоград».

Участником турнира может стать любой желающий, обладающий соответствующими навыками и достигший 18-ти лет.

Для интересующихся этой увлекательной интеллектуальной игрой – вход свободный.

Положение турнира по спортивному преферансу

По результатам сентябрьской встречи четверка финалистов выглядела следующим образом: победу одержал Виктор Желудков, второе место у Натальи Самойленко, третий результат у Дмитрия Абрамова и четвертой стала Татьяна Ольшевская.

Турнир по спортивному преферансу пройдет 16 октября, начало в 11.00.

Место: в ресторанном комплексе «Рестоград» (ул. Октябрьская, д. 12, ост. транспорта «Горпарк», здание напротив юридического корпуса ДВФУ)



Следующие турниры в 2011 году состоятся 20 ноября и 18 декабря. Игры проходят в третье воскресенье каждого месяца, сообщила Елена Ритус, ИА "СпортПриморье".