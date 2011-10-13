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В столице Приморья состоится турнир по спортивному преферансу
16 октября во Владивостоке пройдет турнир по спортивному преферансу.
Четверо лучших игроков по результатам трех туров попадут в финал, где разыграют призовой фонд и звание победителя. Базовая разновидность преферанса – Питер. Ареной борьбы станет уютный зал ресторанного комплекса «Рестоград».
Участником турнира может стать любой желающий, обладающий соответствующими навыками и достигший 18-ти лет.
Для интересующихся этой увлекательной интеллектуальной игрой – вход свободный.
Положение турнира по спортивному преферансу
По результатам сентябрьской встречи четверка финалистов выглядела следующим образом: победу одержал Виктор Желудков, второе место у Натальи Самойленко, третий результат у Дмитрия Абрамова и четвертой стала Татьяна Ольшевская.
Турнир по спортивному преферансу пройдет 16 октября, начало в 11.00.
Место: в ресторанном комплексе «Рестоград» (ул. Октябрьская, д. 12, ост. транспорта «Горпарк», здание напротив юридического корпуса ДВФУ)
Следующие турниры в 2011 году состоятся 20 ноября и 18 декабря. Игры проходят в третье воскресенье каждого месяца, сообщила Елена Ритус, ИА "СпортПриморье".
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