"Адмирал" продолжает летать на качелях

После поражения в Сочи приморская команда вырвала поеду в Нижнем Новгороде в серии буллитов

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный», 4,5 тыс. зрителей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – Потапов (Рассказов) – 01:41 (5x4).

1:1 – Саболич (Ткачев, Блум) – 08:10 (5x4).

2:1 – Эштон (Жердев) – 12:01.

2:2 – Саболич (Ткачёв) – 36:19.

2:3 – Сигарев – 65:00 (ПБ).

Вратари: Проскуряков – Налимов, Серебряков.

Броски: 30 (7-15-8-0) – 20 (7-7-6-0).

Вбрасывания: 41 (9-16-14-2) – 31 (16-8-6-1).

Штраф: 8 (4-0-4-0) – 16 (2-2-2-10).

В составе «Адмирала» в очередной раз отличился Роберт САБОЛИЧ. Словенский нападающий, похоже, становится главной ударной силой «моряков». В серии буллитов решающий бросок на счету Андрея СИГАРЕВА.

Петерис СКУДРА, главный тренер ХК «Торпедо»:

- Мы начали первый период робко, во втором заиграли, но надо забивать свои моменты. Когда этого не делаешь – даешь возможности… В итоге 2:2, буллиты, в которых «Адмирал» был лучше.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Хорошая игра получилась, боевая. Очень понравилось, как наши ребята сегодня действовали в единоборствах, на «пятаке». Нам было непросто во втором периоде, но еще раз повторю, что очень доволен тем, как ребята отдавались игре. Отсюда и положительный результат

После этого матча «Адмирал» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея 10 очков в активе после восьми игр.

В следующем матче «Адмирал» 14 сентября на выезде сыграет с ХК «Салават Юлаев».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Торпедо».