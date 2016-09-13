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"Адмирал" продолжает летать на качелях
После поражения в Сочи приморская команда вырвала поеду в Нижнем Новгороде в серии буллитов
12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный», 4,5 тыс. зрителей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 – Потапов (Рассказов) – 01:41 (5x4).
1:1 – Саболич (Ткачев, Блум) – 08:10 (5x4).
2:1 – Эштон (Жердев) – 12:01.
2:2 – Саболич (Ткачёв) – 36:19.
2:3 – Сигарев – 65:00 (ПБ).
Вратари: Проскуряков – Налимов, Серебряков.
Броски: 30 (7-15-8-0) – 20 (7-7-6-0).
Вбрасывания: 41 (9-16-14-2) – 31 (16-8-6-1).
Штраф: 8 (4-0-4-0) – 16 (2-2-2-10).
В составе «Адмирала» в очередной раз отличился Роберт САБОЛИЧ. Словенский нападающий, похоже, становится главной ударной силой «моряков». В серии буллитов решающий бросок на счету Андрея СИГАРЕВА.
Петерис СКУДРА, главный тренер ХК «Торпедо»:
- Мы начали первый период робко, во втором заиграли, но надо забивать свои моменты. Когда этого не делаешь – даешь возможности… В итоге 2:2, буллиты, в которых «Адмирал» был лучше.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Хорошая игра получилась, боевая. Очень понравилось, как наши ребята сегодня действовали в единоборствах, на «пятаке». Нам было непросто во втором периоде, но еще раз повторю, что очень доволен тем, как ребята отдавались игре. Отсюда и положительный результат
После этого матча «Адмирал» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея 10 очков в активе после восьми игр.
В следующем матче «Адмирал» 14 сентября на выезде сыграет с ХК «Салават Юлаев».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Торпедо».
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