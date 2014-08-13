БАСКЕТБОЛ: Главным тренером "Спартака-Приморье" стал Эдуард Сандлер

Баскетбольный менеджер пошел по пути футбольного Валерия Карпина.

В тренерский штаб "Спартака" также вошли серб Ненад Трайкович (экс-тренер сборной Югославии и клуба НБА "Финикс Санз"), а также сохранившие свои должности в команде приморцы Эдуард Рауд и Максим Учайкин.

В интервью пресс-службе "Спартака-Приморье" Эдуард Сандлер заявил, что давно поставил себе цель стать главным тренеров, но приступить к ее реализации стало возможно только сейчас

"Я настроен на объемную работу, полностью сменил свой привычный ритм жизни, отказался от многих своих функций в других проектах, все мысли только о команде, - сообщил президент и главный тренер БК "Спартак-Приморье". - Клуб стал стабилен, огромные долги в прошлом, появилась своя инфраструктура, выросли свои воспитанники, поэтому объективно время пришло. За 5 лет работы в роли менеджера я реализовал все задачи, которые ставило передо мной руководство Приморского края, и которые я сам ставил себе. Я настроен дать шанс всем воспитанникам нашего интерната "Спарта", всем достойным этого шанса. Я вижу, что растет целое поколение игроков, и я должен их поддержать. Хочу создать команду, в которой хотят играть годами и не рассматривают Владивосток, как промежуточное звено. Я устал наблюдать за приездом и отъездом западных игроков, устал просить приезжих тренеров давать шанс молодым. Приморский край вкладывает много сил в спорт и в наш клуб, в частности, и я настроен оправдать эти вложения".

Эдуард Сандлер также заверяет, что готов к валу критики из-за отсутствия соответствующего опыта.

"Но это надо будет прожить. Начинать вторым тренером в своем клубе нет никакого смысла. В любом случае современный баскетбол выходит сейчас на уровень, где главный тренер больше управленец, нежели ремесленник. Все свои шишки набью сам, но уровень клуба сохраню. Цель у команды остается неизменной - победа в каждом домашнем матче, для своих болельщиков", - сказал президент и главный тренер БК "Спартак-Приморье".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".