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Иван Штыль принес Приморью бронзовую медаль Олимпиады
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. 26-летний каноист Иван ШТЫЛЬ финишировал третьим в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Лондоне.
Победителем стал украинец Сергей ЧЕБАН, серебряным призером литовец Евгений ЧУХЛИН. Отметим, что Иван Штыль вышел в финал с лучшим временем - в полуфинале он установил олимпийский рекорд.
Иван Штыль – 6-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы. На Олимпиаду Иван отобрался после победы в личном чемпионате России по гребле на каноэ на дистанции 200 метров, который завершился 30 июня на гребном канале в Крылатском в Москве. Бронзовый призер учится на третьем курсе Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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