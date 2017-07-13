Во Владивостоке открывается сезон спидвея

Сегодня , 13 июля, на стадионе «Авангард» команда «Восток» встречается с «Мега-Ладой» из Тольятти.

Это будет первая домашняя гонка во Владивостоке в рамках командного чемпионата России по спидвею, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Сегодня спидвей - один из самых популярных видов спорта во Владивостоке. На домашние гонки клуба «Восток», которые традиционно организуют на стадионе «Авангард», приходят тысячи горожан. Владивостокская команда по спидвею последние два года сохраняет лидерство на чемпионатах России. В 2016 году победителем личного чемпионата России по спидвею стал Григорий Лагута.

Администрация Владивостока приглашает зрителей поддержать наших спортсменов и получить удовольствие от скорости и азарта спортсменов.

Фото: администрация Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток