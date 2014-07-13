Футбол: "Луч-Энергия" вырвал на выезде победу у "Химика"

Команда из Владивостока вошла в лидирующую группу ФНЛ

12 июля. Дзержинск. "Химик" - "Луч-Энергия"- 2:3 (1:2). Голы: Еркин (11), Карасев (53, пен.) - Славнов (3), Прокофьев (23), Мязин (74).

"Химик": Гавиловский, Джикия, Кашчелан, Шилов (Чернов, 80), Гащенков, Карасев, Звягин, Лебамба, Федотов, Кузьмичев (Костюков, 71), Еркин (Паштов, 70).

"Луч-Энергия": Довбня, Джиоев, Зимулька, Мирошниченко, Семочко, Бурченко, Славнов, Ваганов (Пономаренко, 64), Кренделев (Селищев, 75), Корян (Мязин, 67), Прокофьев (Белоногов, 81).

"Луч-Энергия" доигрывал матч вдесятером – на 86-ой минуте поле после второй желтой карточки покинул Мирошниченко.

"Нам пришлось потратить много сил для того, чтобы добиться результата. С другой стороны, если оценивать справедливость исхода этой встречи, я думаю, абсолютно закономерный итог, потому что для меня критерием, кроме результата, является создание опасных голевых моментов у ворот соперника. Я думаю, никто не будет отрицать - преимущество было на нашей стороне.", - заявил после матча главный тренер "Луча-Энергия" Александр Григорян.

После этого матча желто-синие набрали четыре очка и делят с "Тосно" 3-4 строчки в турнирной таблице.

"СКА-Энергия" на выезде уступил "Сахалину" 0:1. Матч проходил в Химках.

Следующую игру "Луч-Энергия" проведет 19 июля на своем поле против саратовского "Сокола". Начало матча в 17.00.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".