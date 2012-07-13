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Во Владивостоке состоится турнир по киберспортивной дисциплине DOTA2 при поддержке Ростелекома
ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке компания "Ростелеком" выступила генеральным партнером турнира по киберспортивной дисциплине DOTA2, который состоится 14 июля в инновационном бизнес-инкубаторе ДВФУ.
Турнир организован киберспортивным сообществом Дальнего Востока «Cuber Up» и будет проведен в шоу-формате, при котором зрители смогут наблюдать за действиями игроков, сидящих за компьютерами и отслеживать ход поединка на большом экране. В виртуальном сражении примут участие 8 команд по 5 человек каждая, а всего турнир соберет более сотни любителей киберспорта, популярность которого в молодежной среде сегодня весьма велика, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Киберспорт – это соревнования по зрелищным и динамичным компьютерным видеоиграм, преимущественно в жанрах стратегии реального времени или спортивной игры. Соревнования по киберспорту проводятся по всему миру, в том числе и международные. Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта
Dota 2 — это компьютерная многопользовательская командная игра жанра стратегия с элементами компьютерной ролевой игры.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.
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