Еще один игрок "Луча-Энергия" перебрался в "Краснодар"

Вслед за Газинским на Кубань отправился Грицаенко

Футбольный клуб «Краснодар» во вторник официально объявил о переходе 22-летнего центрального защитника Алексея ГРИЦАЕНКО, ранее выступавшего за «Луч-Энергия» из Владивостока. Контракт заключен на 4 года, до 30 июня 2021 года.

Воспитанник Центра подготовки юных футболистов ФК «Луч-Энергия» Алексей Грицаенко дебютировал в составе владивостокского клуба 11 марта 2016 года в гостевом матче против «Спартака-2» в возрасте 20 лет. В прошлом сезоне Грицаенко провел в составе «Луча-Энергия» 36 игр в первенстве ФНЛ, забил 3 мяча.

Напомним, что за «Краснодар» в настоящее время выступает еще один бывший игрок «Луча» 27-летний полузащитник Юрий ГАЗИНСКИЙ, успевший даже дебютировать в сборной России.

Вчера «Луч-Энергия» начал предсезонный сбор в Минске. Тренировочный процесс и контрольные игры будут проходить на базе ФК «Минск», а разместилась команда в отеле «Виктория Олимп». По информации официального сайта желто-синих, на сбор должны приехать порядка 35 футболистов. Среди них как игроки с действующими контрактами, так и потенциальные новички.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»