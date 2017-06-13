"Луч-Энергия" возглавит литовец

Вальдас Иванаускас в свое время успешно работал в Хабаровске

Главным тренером футбольного клуба «Луч-Энергия» станет литовский специалист Вальдас ИВАНАУСКАС, в 2013-2015 гг. успевший поработать на Дальнем Востоке с хабаровским «СКА-Энергия». После ухода из «СКА» Вальдас тренировал кипрский «Этникос» (Ахна).

Также в тренерской карьере известного советского и литовского игрока были шотландский «Хартс», немецкий «Карл Цейсс», грузинская «Дила» и др. клубы.

Тем временем стали известно, что Владивосток покинул вратарь Илья ГАВРИЛОВ. В настоящее время белорус проходит просмотр в волгоградском «Роторе», вышедшем в ФНЛ из второго дивизиона.

Напомним, что возглавлявший «Луч-Энергия» на финише сезоне Александр УШАХИН перебрался в Хабаровск, где будет помогать Алексею ПОДДУБСКОМУ.

Ранее общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердило состав участников первенства России по футболу-2017/18. В него вошли все команды ФНЛ, оставшиеся в лиге по итогам сезона-2016/17 по спортивному принципу, добавились выбывшие из премьер-лиги «Оренбург», «Крылья Советов» и «Томь», а также победители четырех зон Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ротор» (Волгоград) и «Олимпиец» (Нижний Новгород).

В свою очередь, место победителя зоны «Восток» ФК «Чита», отказавшегося проходить процедуру лицензирования в ФНЛ, занял владивостокский «Луч-Энергия», финишировавший по итогам первенства России по футболу-2016/17 на 16-ом месте.

Первенство ФНЛ 2017-2018 «Луч-Энергия» начнет 8 июля матчем в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Олег КЛИМЕНКО.