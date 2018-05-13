"Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой

Победа над «Крыльями Советов» могла стать решающей в борьбе за сохранение места в ФНЛ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Футбол. Первенство ФНЛ. 12 мая. Владивосток, 1,3 тыс. зрителей. Стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (2:0). Голы: Насадюк (4), Носов (25).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Насадюк, Таказов, Марущак, Больевич, Пономаренко, Гелоян, Мязин (Тихий, 87), Носов (Гордиенко, 62), Машнев (Фомин, 61), Хлебородов (Павленко).

«Крылья Советов»: Леонов, Башкиров, Таранов, Бурлак, Гаджибеков, Соболев, Алиев (Чочиев, 55), Кленкин, Тихонов (Зотов, 55), Ланин, Самодин.

«Лучу-Энергия» для сохранения прописки в первом дивизионе не хватило одного очка. Как и прогнозировалось, все основные конкуренты приморской команды в битве за выживание свои матчи выиграли - «Ротор-Волгоград» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Сергея ПАВЛОВА обыграл «Химки» 3:1, «Спартак-2» cправился с «Сибирью» 2:1, «Зенит-2» победил «Шинник» 1:0.

Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Команда еще раз доказала, что является командой в полном смысле слова. В матче с лидером мы играли с полной концентрацией и выложились полностью. Победа абсолютно заслуженная. Мы очень благодарны губернатору, поддержку которого мы ощущали. Он был на всех матчах. Очень жаль, что мы не смогли оставить команду в ФНЛ. Пока не могу сказать, останусь ли в команде – не от одного меня зависит. Но если будет такое предложение, я останусь во Владивостоке.

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер ФК «Крылья Советов»:

- Начали не очень хорошо, пропустив быстрый гол. Который, в свою очередь, вдохновил «Луч». Второй гол я вообще не понимаю, как случилось. Так только ШЕВЧЕНКО забивал ФИЛИМОНОВУ, давно таких не видел. Потому очень сильно расстроился, пропускаем непонятно что. На таком тяжелом поле показать хороший футбол, созидать крайне тяжело. Ни в коем случае не умаляю при этом заслуги «Луча».

У нас сегодня играл второй вратарь, не приехали КОРНИЛЕНКО, НАДСОН и МИЯЙЛОВИЧ. ЧОЧИЕВ и ЗОТОВ не играли, потому что накопилась усталость. Этого достаточно? Но мы приехали играть, а не отбывать номер. Да, не получилось. Но во втором тайме мы доказали, что команда хочет играть в футбол и умеет играть в футбол.

Конечно, этим поражением мы смазали концовку сезона. Тем более, таким обидным. Но в целом команда провела сезон хорошо. Были и хорошие, и плохие матчи. Но если команда выполнила задачу, то сезон для «Крыльев» можно назвать удачным.

«Лучу-Энергия» для сохранения прописки в первом дивизионе не хватило одного очка. Дополнительный шанс могло дать высокое место в турнирной таблице, так как по итогам первенства ФНЛ в ФНЛ отправится четыре команды, занявшие места с 17-го по 20-е включительно, а не пять.

Как сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), ни одна из команд группы «Восток» ПФЛ не подала заявку на получение лицензии РФС, дающей право сыграть в следующем сезоне в ФНЛ.

За четыре тура до завершения турнира на «Востоке» лидирует «Сахалин», который опережает «Динамо-Барнаул» на 4 очка и имеет игру в запасе.

Согласно пункту 4.14 регламента первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ, в случае отказа кого-то из победителей группы ПФЛ от участия в турнире в сезоне-2018/19 или неполучения лицензии преимущественным правом на замену обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по спортивному принципу, имеющий соответствующую лицензию и занявший по итогам нынешнего сезона более высокое место. Заявки клубов ФНЛ на соискание лицензий на сезон 2018-2019 годов будут рассмотрены комиссией 14 мая. И нет сомнений, что выбор будет сделан в пользу «Зенита-2».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч-Энергия».