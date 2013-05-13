БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" отметился триумфом на финише сезона

Подопечные Гундарса ВЕТРЫ переиграли подмосковный "Триумф" 78:71 в последнем матче чемпионата России 2012-2013 и финишировали на девятом месте. В каком турнире "Спартак-Приморье" будет участвовать в следующем сезоне – большой вопрос.

12 мая "Спартак-Приморье" провел заключительный матч в ставшем родным спорткомплексе "Олимпиец", 14 лет верой и правдой служевшем болельщикам и игрокам приморской баскетбольной команды. Следующий сезон команда начнет на новой арене кампуса ДВФУ на Русском острове, но это уже будет новая страница в истории, а пока "Спартак-Приморье" одержал красивую победу, оставив положительные эмоции от непростого сезона.

"Русские ребята соперника играли раскованно, получали удовольствие от игры, и игра у них получалась", - отметил после матча наставник "Триумфа" Василий КАРАСЕВ. Отметим, что из трех чернокожих легионеров на площадку вышел лишь один – Пол ДЕЛЕЙНИ. Чемберлен ОГУЧИ пропускал матч из-за травмы шеи, полученной в предыдущем матче, полученном с "Униксом". Трой ГИЛЛЕНВОТЭ, похоже, устроил мини-демарш на финише сезоне, что вполне в стиле поведения американских легионеров.

Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Я рад, что именно такой игрой мы завершили сезон. Она показала, когда мы бьемся, играем как команда, тогда мы можем цепляться за победу, играть на равных с любыми соперниками и выигрывать, так было на протяжении всего сезона. Что касается нашего места в турнирной таблице, оно закономерно для этого состава, оглядываясь на другие команды, и оно может таким быть. Поскольку, чтобы играть более стабильно, нам не хватило мастерства. Как вы знаете, стабильность - признак мастерства. Но в отдельных играх, показывая характер, мы показали, что в непростой ситуации мы можем обыграть любого соперника. В течение сезона команда создавалась и сформировалась, в общем-то, неплохая. Я думаю, что это хороший финиш для хорошего начала нового сезона.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.spartakbasket.ru