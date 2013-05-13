Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" отметился триумфом на финише сезона
Подопечные Гундарса ВЕТРЫ переиграли подмосковный "Триумф" 78:71 в последнем матче чемпионата России 2012-2013 и финишировали на девятом месте. В каком турнире "Спартак-Приморье" будет участвовать в следующем сезоне – большой вопрос.
12 мая "Спартак-Приморье" провел заключительный матч в ставшем родным спорткомплексе "Олимпиец", 14 лет верой и правдой служевшем болельщикам и игрокам приморской баскетбольной команды. Следующий сезон команда начнет на новой арене кампуса ДВФУ на Русском острове, но это уже будет новая страница в истории, а пока "Спартак-Приморье" одержал красивую победу, оставив положительные эмоции от непростого сезона.
"Русские ребята соперника играли раскованно, получали удовольствие от игры, и игра у них получалась", - отметил после матча наставник "Триумфа" Василий КАРАСЕВ. Отметим, что из трех чернокожих легионеров на площадку вышел лишь один – Пол ДЕЛЕЙНИ. Чемберлен ОГУЧИ пропускал матч из-за травмы шеи, полученной в предыдущем матче, полученном с "Униксом". Трой ГИЛЛЕНВОТЭ, похоже, устроил мини-демарш на финише сезоне, что вполне в стиле поведения американских легионеров.
Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Я рад, что именно такой игрой мы завершили сезон. Она показала, когда мы бьемся, играем как команда, тогда мы можем цепляться за победу, играть на равных с любыми соперниками и выигрывать, так было на протяжении всего сезона. Что касается нашего места в турнирной таблице, оно закономерно для этого состава, оглядываясь на другие команды, и оно может таким быть. Поскольку, чтобы играть более стабильно, нам не хватило мастерства. Как вы знаете, стабильность - признак мастерства. Но в отдельных играх, показывая характер, мы показали, что в непростой ситуации мы можем обыграть любого соперника. В течение сезона команда создавалась и сформировалась, в общем-то, неплохая. Я думаю, что это хороший финиш для хорошего начала нового сезона.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото www.spartakbasket.ru
Новости тематики
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
Новости раздела
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла